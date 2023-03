Son muchas las series que no nos parecen antiguas tanto por la osadía de sus tramas como por la actualidad que conservan, pero lo cierto es que los años pasan para todos y, lo cierto es que en algunos casos, por increíble que parezca, celebran efemérides tan redondas como los 25 años del estreno de Compañeros o los 20 que cumple Los Serrano. Pues bien, hay otra comedia que también alcanza su vigésimo aniversario, la mítica serie de ETB Vaya semanita.

El pasado lunes 27 de marzo el Festival de Series Crossover presentaba en su inauguración el Turra Tour de Borja Cobeaga y Diego San José, guionistas que son amigos e íntimos colaboradores desde que se conocieron, precisamente, hace 20 años en la serie. Aprovechando ese evento varios actores acudieron al Koldo Mitxelena Kulturena para regalar a los fanáticos un emotivo reencuentro del primer elenco de Vaya semanita.

Vaya semanita: reencuentro del reparto por el 20º aniversario de su estreno

El festival Crossover Series de Donosti ha juntado a Borja Cobeaga y Diego San José con algunos de los actores que formaron el primer elenco de Vaya semanita, la serie de comedia que estrenó ETB creando una gran cantera para los actores vascos y una fuente de scketches inagotable hasta el presente.

Los intérpretes Gorka Otxoa (Un asunto privado, Machos alfa), Nerea Garmendia (La reina del sur), Maribel Salas (Ciega a citas), Santi Ugalde (Patria) y Oscar Terol (Allí abajo) se reunieron con ellos y las mediadoras Mariola Cubells y Esty Quesada (@soyunapringada) para comentar el fenómeno que supuso Vaya semanita y cómo para todos ellos supuso una extraordinaria catapulta para sus carreras.

La catarata de la risa en el reencuentro de Vaya semanita season 1. https://t.co/MkpIHMBMfc — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) March 29, 2023