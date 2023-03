Llevan avisándonos desde verano de 2022. Los Serrano están de vuelta... más o menos. Todavía no se ha concretado cuál será el formato pero lo avanzó Fran Perea compartiendo en redes con sus seguidores un grupo de Whatsapp invitando por audio a sus compañeros del elenco a hacer una celebración por su 20º aniversario. Se estaba comenzando a barruntar el esperado reencuentro de una de las familias más icónicas de la televisión española.

De hecho, solo unos meses después, en el programa de radio Atrévete, el propio Fran Perea confirmaba la noticia, dando por hecho que, además de su particular homenaje musical al inicio de su carrera en el álbum Uno más uno son 20, en el que incluye temas versionados con artistas de renombre, también saldría adelante un reencuentro audiovisual de los protagonistas de Los Serrano. Pues bien, por primera vez tenemos a algún otro miembro del elenco que confirma la noticia y es nada menos que el patriarca.

Antonio Resines confirma que el reencuentro de 'Los Serrano' se verá en abierto

En su visita a La Resistencia del programa emitido el lunes 13 de marzo, Antonio Resines envolvió con el misterio de dar una exclusiva la noticia que todos estábamos esperando (aunque tan exclusiva no era). Los Serrano, finalmente, sí tendrán un reencuentro oficial en formato audiovisual para disfrute de todos los fanáticos de la serie. Lo que sí fue una novedad es que Resines aclaró que estarán bastantes de los compañeros del reparto y, más importante aún, que se verá en abierto. Y hasta ahí podía leer, porque el actor de Sentimos las molestias ha tenido que guardar silencio en cuanto al resto de detalles de esa cita que, suponemos, se irán revelando conforme se acerque la fecha de emisión. Por ahora no se manejan más datos, pero esta confirmación contenta (y mucho) y un buen puñado de fanes deseosos de satisfacer su ansia nostálgica de una de las ficciones de los 2000 que más nos atraparon en Telecinco.

Entre tanto, nos tendremos que ir conformando con el aperitivo que dejaron Alexandra Jiménez y Alejo Sauras, quienes se vieron en Déjate querer el pasado viernes 10 de marzo, donde recordaron su experiencia en la serie y anécdotas del rodaje de Los Serrano.