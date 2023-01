No se había estrenado La novia gitana y ya sabíamos que habría una segunda temporada. La confirmación llegó tan solo unos días antes del lanzamiento de la serie original en ATRESplayer PREMIUM aunque esto quizá no pillaba de sorpresa para los fanáticos de la trilogía de Carmen Mola. Si la historia completa está concebida en tres partes, parecía lógico pensar que se quisiese recorrer entera por parte del equipo creativo y de la producción. Lo que no sabíamos es en qué formato se haría realidad. Pues bien, ya es una realidad. La continuación de la primera tanda, aunque funcione como una segunda temporada, se titulará La red púrpura, respetando el título de la segunda novela.



La red púrpura ya ha comenzado sus grabaciones en localizaciones de la Comunidad de Madrid. Producida por Paramount, con la participación de Atresmedia Televisión, y en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), sus nuevos capítulos podrán verse en exclusiva en España en ATRESplayer PREMIUM.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Vamos con las novedades! 👀



💥 @ATRESplayer PREMIUM ha desvelado que ya trabaja en el desarrollo de ‘La Red Púrpura’ (continuación de @NoviaGitana) pic.twitter.com/bQgL3xtNRs — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 20, 2022

La red púrpura: así es la continuación de La novia gitana en ATRESplayer PREMIUM

La inspectora Elena Blanco ha descubierto que su hijo Lucas está vivo, pero pertenece a la siniestra Red Púrpura, de la que le habló Vistas antes de su dramático desenlace. Han pasado seis meses y la inspectora oculta a su equipo que su hijo está entre ellos; solo Mariajo, su fiel confidente, conoce la verdad.

La BAC ha sido penalizada por el desenlace del caso Macaya, siendo trasladados a otra nave y lo único que pueden hacer es tirar de ese hilo que les dejó Vistas, una red que se oculta en las profundidades de internes. Niños secuestrados, menores sin futuro, tratas de mujeres… la mercancía se negocia, los espectadores pagan y hasta se puja por los desenlaces de las víctimas. La BAC sufrirá las consecuencias de hurgar donde no debe. El equipo no volverá a ser el mismo, todos arriesgarán, pero pueden perder demasiado por meterse en la profunda red.

La actriz Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de la protagonista de la serie. Interpreta a Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos). La inspectora nunca descansó en la búsqueda de su hijo Lucas, secuestrado hace 10 años. Agitó el avispero y reapareció en un vídeo de torturas en el que pedía que no lo buscará más, pero Elena centra su energía en ello y tirará de un hilo que le dejó Miguel Vistas: ‘La red púrpura’. Junto a su equipo, se adentrará en las profundidades de Internet, donde se compra y vende lo imposible para satisfacer los instintos más depravados del ser humano.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La red púrpura incorpora para sus nuevas tramas a los actores Roberto Álamo (Dimas), Carmen Prada (Marina), Nuria González (Rocío Narváez), Andrés Gertrudix (Casto), María Morales (Soledad), Michel Herráiz (Daniel), Font García (Alberto), Unai Mayo (Lucas), Andrés Lima (Kortabarria), Maria Mercado (Aurora) y Hugo Prieto (Lucas niño), entre otros.

Ginés García Millán (Rentero), Ignacio Montes (Zárate), Mona Martínez (Mariajo), Lucía Martín Abello (Chesca), Vicente Romero (Orduño) y Francesc Garrido (Buendía) continúan en el reparto retomando los personajes que interpretaron en La novia gitana.



Paco Cabezas es el director principal de La red púrpura (Fear the Walking Dead, Penny Dreadful, The Umbrella Academy o Adiós). La serie también está dirigida por Juan Miguel del Castillo (Techo y comida, La maniobra de la tortuga) y contará con 8 episodios de 50 minutos.