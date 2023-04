Grogu ahora lleva armadura en la temporada 3 de The Mandalorian, y a los fans de Star Wars les encanta. Entre el momento en que se presentó al público a Baby Yoda en el primer episodio de The Mandalorian y la tercera temporada, Grogu ha sido un expósito mandaloriano, un joven Jedi e incluso un caballero. Ahora, el viaje del personaje de Grogu continúa, ya que el niño recibe una armadura única: una IG-11 reutilizada y rebautizada como IG-12.

Grogu suele dominar la conversación en torno a The Mandalorian en Disney+, y no sorprende ver que ahora Baby Yoda se pasea pilotando una unidad IG como su primera "armadura mandaloriana". Por divertido que pueda parecer la idea de que Grogu pilote el IG-12 como un traje mecánico, los espectadores de The Mandalorian no pueden evitar fijarse en lo mono que parece Grogu pilotando esta mortífera máquina de matar. Es cierto que Grogu tiene ahora el alcance y la fuerza necesarios para causar mucho daño a sus oponentes, pero los momentos en los que el niño pulsa los botones "Sí" y "No" son los que se llevan la palma.

Captura TV

La armadura de Grogu en 'The Mandalorian'

Era fácil predecir que Grogu tendría una armadura en The Mandalorian, pero nadie esperaba que IG-11 se convirtiera en un traje mecánico para Baby Yoda. Desde la primera temporada de The Mandalorian, los fans de Star Wars han estado debatiendo sobre el aspecto que tendría Grogu con una armadura mandaloriana, lo que ha dado lugar a increíbles obras de arte de los fans. Grogu con la armadura mandaloriana adecuada aún no se ha visto, pero el episodio 7 de la temporada 3 de The Mandalorian, acaba de ofrecer lo mejor. Espero que eso haga subir las bajas audiencias de la temporada 3 de The Mandalorian.

Ahora que Din Djarin ha sido capturado por Moff Gideon para el final de la temporada 3 de The Mandalorian, episodio 7, puede que le toque a Grogu salvar a Mando en el final de la temporada 3 de The Mandalorian. Es cierto que Grogu fue criado como un joven Jedi y pasó algún tiempo entrenando con Luke Skywalker, pero aún le faltan algunos años para convertirse en un gran luchador como el Maestro Yoda. Por esa razón, la armadura IG de Grogu seguramente será útil en el episodio final de la tercera temporada de The Mandalorian.

