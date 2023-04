El episodio 6 de la temporada 3 de The Mandalorian será uno de los más controvertidos de la serie de Disney+, ya que se desvía casi por completo de la trama principal. Con sólo dos episodios por delante, la temporada 3 de The Mandalorian se acerca rápidamente a su final. Se suponía que el episodio 6 prepararía el escenario para el final de la temporada, ya que Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) y Din Djarin (Pedro Pascal) salieron en busca de los mandalorianos que quedaban dispersos por la galaxia para retomar Mandalore. Y aunque eso fue innegablemente parte del episodio durante sus últimos minutos, el resto de su duración se vio empequeñecido por una inesperada búsqueda secundaria.

Disney+

No es la primera vez que la temporada 3 de The Mandalorian se desvía de su hilo narrativo principal. El episodio 3 de la temporada 3 de The Mandalorian también cambió de rumbo y se centró en las vidas de los ex imperiales Elia Kane (Katy M. O'Brian) y el Dr. Pershing (Omid Abtahi). Sin embargo, ese episodio se sintió mucho menos forzado que el episodio 6, en gran parte debido a su ubicación dentro de la temporada, pero también porque estaba muy claro que contribuiría a la trama más amplia de The Mandalorian y Star Wars. El episodio 6 de la temporada 3 de The Mandalorian no parece esconder ninguna conexión mayor, sino que se basa en cameos divertidos.

The Mandalorian - Temporada 3 - Episodio 6 - La historia

Aunque el episodio comienza como se esperaba, con el regreso de Axe Woves (Simon Kassianides) y Koska Reeves (Mercedes Varnado) y una enorme flota, obliga a Bo-Katan y Din Djarin en una trama no relacionada con la gran narrativa de Mandalore. Aunque la misión secundaria está técnicamente justificada dentro de la historia porque conduce a Bo-Katan y Din hasta Woves y sus compañeros mercenarios, no había razón para que ocupara tanto tiempo. Simplemente, había demasiados pasos, lo que convertía el episodio en una historia de detectives aficionados con separatistas y droides de batalla, en lugar de algo verdaderamente relevante.

¿Por qué, exactamente, el Comisario Helgait (Christopher Lloyd) de Plazir-15 quiere destruir la paz de su planeta? El razonamiento que hay detrás de sus acciones es, en el mejor de los casos, artificioso. Fue separatista, el nombre del Conde Dooku se omite inexplicablemente y, como resultado, quiere descargar su ira contra un eximperial que ha pasado por el programa de amnistía de la Nueva República. Teniendo en cuenta el respeto que muestra por la duquesa, su motivación para atacar a toda la ciudad con el único fin de perjudicar a su marido parece falsa. No hay una verdadera sensación de urgencia, y Bo-Katan y Mando no son más que meros comparsas hasta que los guionistas consideran necesario volver a centrar la historia en el problema real.

Los Cameos distraen la historia de 'The Mandalorian Temporada 3 Episodio 6'

Aunque un cameo divertido puede mejorar un episodio, el episodio 6 de la temporada 3 de The Mandalorian está inexplicablemente lleno de ellos. Nada menos que tres personas enormemente reconocibles forman parte de este episodio, aunque no como personajes de Star Wars especialmente importantes. La sensación musical Lizzo, el legendario Jack Black y el icónico Christopher Lloyd son todos rostros bienvenidos en la franquicia de Star Wars, pero su inclusión se produjo como una forma de llenar el inevitable vacío que este episodio dejaría dentro de la temporada 3 de The Mandalorian; una distracción de su desordenada trama. Desde luego, su presencia no tuvo el impacto de la breve aparición de Garazeb Orrelios en el episodio anterior de The Mandalorian, por ejemplo.

La resolución de Darksaber fue totalmente decepcionante

Disney+

La lucha final entre Woves y Bo-Katan parece fuera de lugar, colocada al final del episodio como una ocurrencia tardía, a pesar de que ocurre algo monumental. Bo-Katan vuelve a reclamar el sable láser como suyo, un momento que debería haber tenido al menos el mismo impacto emocional que cuando Sabine Wren le regaló el arma en Star Wars Rebels. En cambio, en el episodio 6 de la temporada 3 de The Mandalorian, la escena parece precipitada y casi perezosa en su ejecución, un añadido rápido en el que Din Djarin se libera finalmente de la carga de llevar el sable láser, la conclusión de un hilo narrativo que ahora parece no llevar a ninguna parte.

Bo-Katan ha reclamado el sable láser por otro tecnicismo en lugar de ganárselo realmente en combate a su actual portador. Un duelo entre Bo-Katan y Din habría sido -y podría decirse que debería haber sido- uno de los momentos estelares de la tercera temporada de The Mandalorian. La temporada 2 de The Mandalorian dio la impresión de que Bo-Katan sabía que tendría que ganarla en combate para ser reconocida realmente como la legítima soberana de Mandalore, y Din Djarin, dada su trayectoria actual, probablemente habría estado dispuesto a ayudarla a alcanzar ese objetivo, sin importar el coste para él. Tal vez a los guionistas les preocupara que el público estuviera demasiado dividido sobre quién debería ganar, y decidieron evitar por completo ese dilema, pero esto parece una excusa barata.

Los regalos de Star Wars que son de otra galaxia Simba Toys - Peluche Disney Baby Yoda de la Serie The Mandalorian de Star Wars, Incluye Cuna, 100% Original, Apto para Niños y Niñas de todas las Edades - 25 cm Simba amazon.es 24,99 € 22,00 € (12% de descuento) Comprar Fantasy Flight Games FFGSWL61 Star Wars: Legion Phase II Clone Troopers Unit Expansion, Mixed Colours Fantasy Flight Games amazon.es 40,00 € Comprar Maqueta casco de Darth Vader LEGO amazon.es 79,99 € 68,79 € (14% de descuento) COMPRAR Mattel Plush HMG06 - E.T. el alienígena, 40 Aniversario, Peluche con Luces y Sonidos, Juguete de Peluche para Regalos y coleccionistas, Juguetes a Partir de 4 años Versión Alemán. Mattel amazon.es 50,73 € Comprar Caja de música de Star Wars de madera negra, caja de madera tallada a mano de madera tallada antigua artesanía de decoración del hogar para niños regalos HLZK amazon.es 12,99 € Comprar Casco electrónico Mandalorian Star Wars amazon.es 159,99 € 130,69 € (18% de descuento) COMPRAR Camiseta Star Wars: The Mandalorian Star Wars amazon.es 19,99 € COMPRAR Calcetines antideslizantes Disney amazon.es 18,99 € 16,99 € (11% de descuento) COMPRAR Decantador Stormtrooper Thumbs Up amazon.es 28,83 € Comprar LEGO Halcón Milenario LEGO zavvi.es 146,99 € Comprar Pegatina para interruptor Epic Modz amazon.es 2,30 € Comprar Camiseta Star Wars zavvi.es 17,99 € Comprar