Hay un momento en casi todas las historias de Star Wars en el que nuestros queridos héroes se enfrentan a una emboscada. Lo que pensaban que era una vía de escape despejada por un vertedero, una base de Hoth a buen recaudo o un castillo mandaloriano perfectamente protegido se convierte de repente en un campo de exterminio. Nuestros héroes tienen que usar su suerte, su valor y la Fuerza para salvar el pellejo. Últimamente, parece que las series de televisión de Star Wars de Disney+ han tropezado con su propio peligro y necesitan ser rescatadas.

Hace menos de un año, la Star Wars Celebration 2022 supuso una especie de vuelta triunfal para Lucasfilm y Disney. Tras años de reuniones virtuales y producciones retrasadas, los fans se reunieron en masa en Anaheim para conocer el futuro de Star Wars y agasajar a sus héroes en persona. Los vídeos de Pedro Pascal, gritando "¡Os quiero!" a una multitud y del antihéroe de las precuelas, Hayden Christensen, disfrutando del brillo de una gira de prensa redentora centrada en Obi-Wan Kenobi se hicieron virales entre los fans. Cuando los fans de Star Wars se reúnan para la Celebración 2023 en Londres este fin de semana, el ambiente podría ser un poco menos optimista. Seguro que los fans estarán encantados, pero la fachada a prueba de balas de Star Wars en Disney+ ha empezado a mostrar grietas desde entonces.

Disney+

Mientras que las dos primeras temporadas de The Mandalorian fueron un gran éxito comercial y de crítica, en 2022 fue una mezcla de todo. El libro de Boba Fett polarizó a los fans y decepcionó a los críticos, que le dieron una generosa puntuación del 66% frente al 55% de la audiencia en Rotten Tomatoes. Obi-Wan Kenobi tuvo mejor acogida, pero no hizo mella en la cultura popular. Andor fue universalmente amado por la crítica, pero rechazado por los fans, que lo convirtieron en la serie de acción real de Star Wars menos vista en Disney+ hasta la fecha.

La temporada 3 de The Mandalorian se estrenó el 1 de marzo de 2023 con una acogida bastante discreta, especialmente en comparación con la segunda temporada. La estrella de la serie, Pedro Pascal, estaba recibiendo más atención por su trabajo en The Last of Us, los críticos no alababan tan efusivamente la serie y los rumores de la industria apuntaban a que no estaba consiguiendo los altos índices de audiencia de los rascacielos de Coruscant de años anteriores. Esto, unido a los numerosos informes sobre largometrajes de Star Wars archivados o descartados, pone en peligro el futuro de la mayor franquicia de Lucasfilm.

Lucasfilm Ltd.

¿Es un fracaso la temporada 3 de 'The Mandalorian'?

La serie está mostrando los primeros signos de agotamiento, tanto desde el punto de vista crítico como comercial.

Las dos primeras temporadas de The Mandalorian fueron muy apreciadas tanto por la crítica como por los fans. De hecho, el consenso de la crítica en Rotten Tomatoes es de un enorme 93% certificada para ambas temporadas. Sin embargo, el reconocimiento de la crítica a la serie ha disminuido en la tercera temporada. Los críticos que proyectaron los dos primeros episodios de la tercera temporada de The Mandalorian le dieron una puntuación media del 86%. No está mal, pero no es tan buena como antes.

(Para más contexto, la puntuación en Rotten Tomatoes de El libro de Boba Fest es del 66%, la de Obi-Wan Kenobi es del 82% y la de la primera temporada de Andor alcanzó el 96%).

Lucasfilm Ltd.

Cuando se publicaron los datos oficiales de Nielsen el pasado jueves, resultó que The Mandalorian, temporada 3, episodio 1, "El apóstata", fue el quinto capítulo de streaming más visto de la semana, por detrás del gran éxito de Netflix Outer Banks, la última docuserie sobre crímenes reales de Netflix Murdaugh Murders: Un escándalo sureño de Netflix, The Last of Us de HBO Max y la serie NCIS de la CBS.

La buena noticia es que The Mandalorian sigue siendo la serie de Star Wars más vista en Disney+. La mala es que parece que hay más gente viendo NCIS que la última aventura de Baby Yoda. Entonces, ¿cómo es que The Mandalorian, que una vez fue un éxito a prueba de balas, ha caído tanto entre las temporadas dos y tres?

Como ya hemos señalado, El libro de Boba Fett es la serie de acción real más floja de Star Wars. Pero además de rebajar la calidad de la marca Star Wars/Disney+, también acabó literalmente con el entusiasmo de los fans por la tercera temporada de The Mandalorian.

Francois Duhamel

La segunda temporada de The Mandalorian había terminado con un joven Luke Skywalker digitalizado que acudía al rescate de nuestros héroes y se hacía cargo de Grogu, separando a Mando de su hijo adoptivo aparentemente para siempre. Grogu aprendería los caminos de la Fuerza y Din sería libre para explorar lo que significaba ser un mandaloriano. La sensación era que la tercera temporada de The Mandalorian acabaría reuniendo a la querida pareja. El problema es que esa reunión se produjo aleatoriamente en medio de El libro de Boba Fett.