La caza. Guadiana emite este jueves 20 de abril el capítulo 8 de la serie que lleva a su final la trama de la temporada. A partir de las 22.05, en La 1 y RTVE Play, retomaremos la historia tras el estremecedor desenlace del capítulo 7 de la semana pasada. La caza. Guadiana culmina con un episodio en el que Sara Campos (Megan Montaner) bordeará, más que nunca, los límites de la ley, en su afán por encontrar a Duarte y, sobre todo, consumar su venganza.

Con este gran capítulo final, La Caza cierra su tercera temporada, que se ha estrenado en formato antológico, del mismo modo que las dos anteriores, La Caza. Monteperdido (primera entrega) y La Caza. Tramuntana (segunda tanda. Ambas están disponibles en RTVE Play y Netflix, plataforma en la que se espera que pronto también puedan verse los episodios de Guadiana.

La Caza. Guadiana: así es el capítulo final de la serie de RTVE

Bajo el título 'La ruta del contrabando', La Caza. Guadiana alcanza su capítulo 8 y final, en el que la tensión arranca desde el inicio. Alicia busca a Diego para pedirle ayuda: debe huir de Frontera del Guadiana. Sabe que la acusarán de cosas que no ha hecho. Su único delito es que tiene dinero negro que fue acumulando para escapar de Duarte y de Moisés. Y quiere que Diego huya con ella.

Mientras, Sara vuelve a Frontera. Se ha lanzado una orden de búsqueda y captura contra la exsargento de la Guardia Civil pero no hay rastro de ella. Es un peligro.

El cerco se estrecha sobre Alicia. El teniente Selva (Félix Gómez) la está persiguiendo cuando se escuchan dos disparos. El sonido de las detonaciones genera pánico y la gente corre de un lado a otro del puerto sin saber qué hacer. Alicia aprovecha la confusión para huir. Durante un fugaz momento, Selva ve quién ha hecho esos disparos y comprende que el objetivo de Sara no es detener a Alicia: busca venganza.