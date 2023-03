En 2019 nos adentramos por primera vez en una serie policíaca española en clave de serie de thriller psicológico que nos invitaba a descubrir un misterioso caso en La caza. Monteperdido. Y, pese a ese subtítulo que localizaba en Huesca la acción, pronto descubrimos que el éxito de la ficción de RTVE la convertiría en un proyecto antológico con más temporadas, todas ellas manteniendo a los dos investigadores principales, Megan Montaner y Alain Hernández, y, sin embargo, moviendo la acción por la geografía española. Así es como la cadena pública acabó apostando por La caza. Tramuntana, en 2021. Ahora, dos años después, las dos temporadas se reúnen, además de en RTVE Play, en Netflix, permitiéndonos hacer, desde el 1 de marzo, la mejor previa posible para la tercera temporada, La caza. Guadiana, que llegará este 2023 a Televisión Española.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Netflix ya es el nuevo hogar de las dos temporadas completas de La caza y podemos verlas en formato maratón para descubrir dos casos policiales interesantísimos dirigidos por los miembros de la Guardia Civil Sara Campos y Víctor Gamero.

La caza. Tramuntana: sinopsis y reparto de la serie que ya está disponible en Netflix

Aunque RTVE estrenó La caza con sus dos temporadas tituladas de una forma independiente, Netflix ha querido aunar el proyecto en un solo bloque de búsqueda. De modo que, si queremos ver todos los capítulos ,aparecen al insertar en el buscador "La caza", y en el desplegable de las temporadas, ahí sí se distingue entre Monteperdido y Tramuntana.

Precisamente, en el caso de la última, conocemos un intrincado caso de asesinato. Uno de los hombres más queridos en la Sierra de Tramuntana ha aparecido muerto y, por si fuera poco, al mismo tiempo los misterios y las leyendas del pueblo dan lugar a la desaparición de la agente de la Guardia Civil que lleva el caso. La investigación entonces se torna en una búsqueda contrarreloj por encontrar con vida a Sara.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El reparto de esta segunda tanda, emplazada en la Sierra de Tramuntana (Mallorca), además de a Megan Montaner (Si lo hubiera sabido, Entre tierras) y Alain Hernández (Madres. Amor y vida), incluye a Félix Gómez (Fuerza de paz), Sara Rivero (Amar es para siempre), Llum Barrera (Pulseras rojas), Álvaro Rico (Sagrada familia), Luna Fulgencio (saga Padre no hay más que uno), Óscar Molina (Donde caben dos), Victoria Pages (Merlí), Nadia Al Saidi (Élite), Elia Galera (El Cid), María Mercado (Awareness), Andrew Tarbet (Hache), Íngrid Rubio (Hache), Zoe Stein (La chica invisible), Beatriz Carvajal (Los misterios de Laura) y Tristán Ulloa (Warrior Nun).