Guy Ritchie (Reino Unido, 1968) lleva más de 30 años apostando por el thriller de acción en el cine. Su estilo, que juega siempre con el ritmo con secuencias rápidas que entrelazan historia simultáneas de varios personajes, ha llegado a ser apreciado por legiones de fanes que no se han perdido estrenos como Snatch, la saga Sherlock Holmes, Operación U.N.C.L.E., The Gentlemen o, incluso, su particular adaptación a 'live action' para Disney de su clásico de animación Aladdin. Por eso, se esperaba una buena cifra en taquilla para su último estreno, Operación Fortune: el gran engaño. Pero aunque no obtuvo el apoyo deseado en salas, su paso a plataformas sí ha sido destacado.

Operación Fortune: el gran engaño dio el salto al catálogo de el pasado viernes 21 de abril y, en su primer fin de semana en streaming, el público de España ha situado la película como el contenido más visto de su Top 10. Por eso, vamos a repasar los motivos por los cuales merece la pena pasar 114 minutos pegados a la pantalla para disfrutar de la propuesta de acción de Guy Ritchie este 2023.



Operación Fortune: sinopsis y reparto del nuevo estreno de Amazon Prime Video en España

El agente del MI6 Orson Fortune (Jason Statham) y su equipo reclutan a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood (Josh Harnett), para que los ayude en una misión encubierta para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales, a manos del multimillonario Greg Simmonds (Hugh Grant).

Con este papel Jason Statham (saga Fast & Furious) vuelve a confirmar que, a sus 55 años, no solo está completamente en forma, sino que ha ganado en pantalla una elegancia propia de los primeros James Bond. Además Josh Harnett (Pearl Harbor) afianza, quizá ya de forma definitiva, su regreso a la primera línea actoral que se reafirma con su próximo estreno este verano, Oppenheimer (Christopher Nolan). Por si fuera poco, también participa Hugh Grant, galán de comedias románticas en los 80-90 reconvertido en un villano solvente en algunos de sus últimos trabajos, como Un escándalo muy inglés, The Undoing, The Gentlemen o Dragones y Mazmorras: Honor entre ladrones. Completan el reparto Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone, Eugenia Kuzmina, Peter Ferdinando, Lourdes Faberes y Sam Douglas.

Operación Fortune: crítica de la película de Guy Ritchie

El mundo de los espías añade una nueva película con la última propuesta del director Guy Ritchie. Operación Fortune: el gran engaño, pretendía llenar de acción los cines españoles el pasado mes de enero. Sin embargo, no tuvo tanto seguimiento como se esperaba. Resulta curioso descubrir como, en su paso a plataformas, sí ha tenido una mayor apreciación por parte del público. Los suscriptores de Amazon Prime Video han avalado este filme de acción que, como es habitual en el cine del director, también incluye algo de humor negro.

Repitiendo esa fórmula que le ha funcionado en otras ocasiones, en Operación Fortune: el gran engaño mezcla una historia intrigante con algunos gags casi impertérritos de los personajes, escenas de acción puras con atrayentes escenas de lucha y el reto estimulante para el espectador de seguirle el ritmo a las diferentes tramas entrelazadas de la película. Para aquellos a los que les gustan los relatos lineales este filme será incómodo, pero para todos los fanáticos del cine de acción que lo apuesta todo al entretenimiento, esta película será un agradable pasatiempo con secuencias trepidantes.