La combinación de géneros es una constante en el cine y la televisión. Cada vez es más común que los estrenos en ambos campos no tengan una identificación pura en comedia o drama, sino que entremezclen elementos de varios estilos para enriquecer la historia. Esto es lo que ocurre con el último estreno de , la película Adicción perfecta.

Dirigida por Castille Landon, esta adaptación del libro del mismo título de Claudia Tan apuesta por la combinación del romance y la acción, en este caso atendiendo a un campo que es casi un subgénero, el de las artes marciales. Con una clara resurrección del género gracias a títulos como Cobra Kai, Herida, The Karate Kid o Xtremo, en Adicción perfecta los fanáticos de este tipo de disciplina deportiva podrán disfrutar del MMA, una de las artes marciales más físicas.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

VER PELÍCULA

Adicción perfecta: sinopsis y reparto de la película de romance y artes marciales de Amazon Prime Video

La exitosa entrenadora de artes marciales mixtas (MMA) Sienna Lane (Kiana Madeira) pensaba que tenía su vida encaminada: una bonita casa, el trabajo de sus sueños y a Jax (Matthew Noszka), el amor de su vida. Ella fue quien le entrenó para convertirlo en el mayor campeón de MMA clandestino y, aparentemente, son una pareja irrompible. Todo parecía perfecto… hasta que dejó de serlo. En plena burbuja de amor y éxito descubre que su novio está engañándola pero el golpe es aún peor cuando se da cuenta de que ha sido con su hermana pequeña.

Cuando se enfrenta a la traición de sus seres más queridos, Sienna prepara la venganza y planea darle a Jax donde más le duele: en el ring. La oportunidad perfecta se presenta en forma de su archienemigo, el marginado Kayden Williams (Ross Butler). Kayden es indisciplinado, rencoroso y malhumorado, pero sin duda un gran luchador. Kayden y Sienna pronto se dan cuenta de que, para conseguir sus objetivos, van a tener que trabajar juntos y derrotar a Jax en el ring. Pero cuando las vidas de Sienna y Kayden se empiezan a entrelazar también fuera del ring, el camino por el título de campeón se complica un poco más.