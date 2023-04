Hasta los huesos, dirigida por Luca Guadagnino a partir de un guion de David Kajganich, es muchas cosas: un romance, una historia de madurez, una película sobre la soledad y, a veces, terror. Este último es el aspecto más débil de la película, que ya puedes ver en Prime Video, y Guadagnino se sumerge en las aguas del género antes de dar marcha atrás. Pero aunque Hasta los huesos es demasiado comedida para ser una película de terror propiamente dicha, hay profundidad en sus otros aspectos. A menudo lánguida y sorprendentemente inquietante, Hasta los huesos no siempre es fuerte, pero se ve reforzada por una gran interpretación principal de Taylor Russell y sobresale en su exploración de la conexión humana.

Suscríbete gratis a Prime Video

'Hasta los huesos': crítica de la película de Prime Video

Distribuidora

Adaptación de la novela de Camille DeAngelis, Hasta los huesos cuenta la historia de Maren (Taylor Russell), una adolescente que no se parece a ninguna otra. Es una solitaria, pero el público no tarda en saber por qué: Maren es caníbal desde que nació. Su padre (André Holland) siempre lo ha sabido, y han tenido que mudarse de un lugar a otro para mantenerse a salvo. Cuando Maren cumple 18 años, su padre la abandona y la deja a su suerte. Maren conoce a Sully (Mark Rylance), que le enseña cómo y cuándo alimentarse y qué víctimas elegir para no llamar la atención. Más tarde, Maren conoce a Lee (Timothée Chalamet), otro caníbal solitario con sus propios problemas personales. Ambos emprenden un viaje por carretera para encontrar a la madre de Maren, mientras se enamoran.

Hasta los huesos se eleva gracias a la interpretación de Taylor Russell, que es tranquila y discreta, pero llena de matices y una profundidad que sugiere mucha contemplación. El guion de la película es bastante escueto, pero Russell le saca mucho partido. Mark Rylance en el papel de Sully resulta inquietante y magnético a pesar de las intenciones del personaje. El actor se adapta con facilidad a la extrañeza de Sully y convierte sus escenas en las más intensas que ofrece la película.

VER PELÍCULA

Distribuidora

La película puede parecer a veces sin rumbo, especialmente en la parte central, cuando empieza a divagar, pero se encuentra a sí misma en su exploración de la conexión humana y lo que la soledad -unida a un sentido de derecho y sexismo- puede hacer a alguien que ha estado solo durante mucho tiempo. La gente no está hecha para estar sola, y aunque no hay un profundo sentido de comunidad entre los caníbales, Maren encuentra consuelo y amor con Lee, y su vínculo se fortalece por ser quienes son. En esos momentos, la historia se dispara, ya que permite a los dos personajes conocerse, crecer y, tal vez, darse cuenta de que pueden seguir viviendo al margen de la sociedad mientras se tengan el uno al otro.

Aunque no se trata de una película de terror propiamente dicha, hay elementos de la historia y momentos que pueden ser bastante inquietantes, persistiendo y aferrándose a los personajes y afectando a sus viajes emocionales. Dicho esto, Hasta los huesos podría haberse beneficiado de una ambientación más macabra, aunque sólo fuera para hacer más escalofriantes los acontecimientos de la película en un intento de aumentar la tensión, que es más bien mediocre. Guadagnino, que anteriormente dirigió Call Me By Your Name, no logra involucrarse del todo con la profundidad que flota en la superficie y el personaje de Chalamet, junto con su interpretación, no tiene la suficiente sinceridad para que todo funcione.