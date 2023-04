Ya casi es hora de decir adiós al entrenador Ted Lasso y al equipo AFC Richmond, pues pronto llegará el final de la serie de Jason Sudeikis para Apple TV+.

Ted Lasso se estrenó con gran éxito en 2020, convirtiendo en estrellas a un reparto relativamente desconocido. Pero su humor sacarino y su seriedad se colaron en los corazones de todo el mundo, hasta el punto de que la serie ha conseguido 11 premios Emmy hasta la fecha. Pero si aún no estás preparado para despedirte de esta historia, la serie cuenta con algunos lugares reales que aún puedes visitar y disfrutar.

Sigue leyendo para conocer los lugares de rodaje de Ted Lasso:

Apple

'Ted Lasso': dónde se rodó la serie

Aunque la pintoresca calle en la que vive Lasso parece casi demasiado buena para ser verdad, se trata de un lugar real en la ciudad inglesa de Richmond. Sí, Richmond es así.

El protagonista de Ted Lasso, Brett Goldstein, tampoco se lo podía creer. "Cuando fuimos a rodar a Richmond, yo estaba como 'joder'", dijo a SFGate. "No paraba de preguntarme: '¿Esto es diseño de producción? ¿Lo hemos construido nosotros?' No parece real. Ya parece falso. Es demasiado bonito. Es como: 'Esto no es real. Esto no es Londres. ¿Dónde coño estamos?'".

Brendan Hunt, que interpreta al entrenador Beard y es productor ejecutivo de la serie, declaró a People que quedó "inmediatamente encantado" con la ciudad. La tercera temporada se rodó en octubre de 2022. Varios vídeos de ese día de rodaje muestran a Sudeikis con la mochila y los pantalones chinos característicos de Lasso mientras camina cerca de The Crown & Anchor, el pub ficticio que él y sus compañeros de reparto frecuentan en la serie.

Jason Sudeikis filming Ted Lasso in Richmond right now pic.twitter.com/17xo2m7wfI — Zak Maoui (@ZakMaoui) October 31, 2022

'Ted Lasso': las localizaciones

En la vida real, The Crown & Anchor es en realidad un pub centenario conocido como Prince's Head. El pub se ha convertido en un elemento básico en la serie, un lugar donde los entrenadores, jugadores y aficionados por igual pueden reunirse para tomar una pinta y estresarse sobre su deporte favorito.

El Prince's Head está situado en la parte sur de Richmond Green, un parque que también vemos a menudo en Ted Lasso. El parque es donde la terapeuta del entrenador Lasso, la Dra. Sharon Fieldstone, sufre un accidente de bicicleta en la serie.

La calle en la que vive el entrenador Lasso se llama Paved Court. Esta calle estrecha y empedrada está repleta de tiendas, cafeterías y restaurantes, y es tan bonita en la vida real como en la serie. Es donde vemos al entrenador Lasso y al entrenador Beard comenzar su trayecto al trabajo cada día, cada uno armado con su taza de café matutina.

AppleTv+

Pero la magia se produce en el SkyEx Community Stadium, el campo de fútbol donde entrena el AFC Richmond. La producción tuvo que ajustarse al calendario de entrenamientos del Hayes Yeading United Football Club, que se ejercita allí con regularidad. Los partidos más importantes del AFC Richmond, que en la serie tienen lugar en Nelson Road, se ruedan en realidad en Selhurst Park.

Hunt explicó que no se les permitió rodar en el terreno de juego. Las escenas que mostraban a los jugadores sobre el terreno de juego en el estadio de Wembley o en Nelson Road se alteraron digitalmente tras ser rodadas en SkyEx. "En todos los estadios de la Premier League que visitamos [nos dijeron]: 'Haced lo que queráis, pero si una sola persona pone un pie en este prístino y hermoso campo de la Premier League, os vais todos'", afirmó Hunt.