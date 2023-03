Las plataformas llegaron a nuestras vidas como un huracán, repletas de nuevo ocio en casa que nos hacía disfrutar más de los ratitos de sofá. Además, conforme fue aumentando la oferta, se extendió una forma de consumo hoy característica, la del maratón. Pero para eso nos teníamos que entregar sin remedio a series que, con pocas o muchas temporadas, nos atrapasen como para ver varios episodios del tirón. Esto, reconozcámoslo, no siempre pasa. Agendas complicadas con tiempos limitados no nos permiten comprometer horas seguidas para ver una serie de forma continuada, pero sí una película y las plataformas también nos las proporcionan. Precisamente, en esa línea trabaja Apple TV+, uno de los proveedores de streaming con más series originales que ahora también apuesta con fuerza por los filmes. De hecho, además de la ya anunciada Argylle, muy pronto incorpora a su catálogo Ghosted.

Se trata de una película dirigida por Dexter Fletcher que combina acción, comedia y romance, para regalarnos un filme de espías camuflado en una historia inicial de enamoramiento. De nuevo Apple TV+ apuesta por una trama original atractiva, con un equipo de altura, tanto en lo técnico como en lo artístico, y asume el riesgo de la mezcla de géneros en Ghosted, como se puede ver en el tráiler.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Ghosted: sinopsis, reparto y fecha de estreno en Apple TV+

La nueva película de Apple TV+ nos prepara para descubrir una trama de espionaje en Ghosted, que verá la luz el próximo viernes 21 de abril. En ella, el campechano Cole (Chris Evans) se enamora perdidamente de la enigmática Sadie (Ana de Armas), pero al poco tiempo debe renunciar a ella cuando es la joven quien le hace un 'ghosting' de manual, pues le ignora y desaparece como un fantasma.

La cuestión es que para cuando ella se aleja de él Cole ya está metido de lleno en un problema que ni siquiera entiende. Sin saber cómo se ve atrapado en una conspiración de espionaje internacional y pronto descubre con estupor que es una agente secreta de la CIA. Antes de que puedan decidir si hay o no una segunda cita, Cole y Sadie se ven arrastrados en una aventura sin fronteras para intentar salvar el mundo.

Es interesante comprobar que esta película incluye al menos dos reencuentros en el reparto, el de sus protagonistas, Chris Evans (Defender a Jacob) y Ana de Armas (Sergio) tras coincidir en El agente invisible (Netflix) y el de la actriz hispanocubana con Adrien Brody (Succession, Peaky Blinders), con quien rodó secuencias en Blonde (Netflix). Completan el elenco Mike Moh (Inhumans), Amy Sedaris (The Mandalorian), Tate Donovan (The O.C., McGyver), Tim Blake Nelson (La balada de Buster Scruggs), Mustafa Shakir, Lizze Broadway y Fahim Fazli.