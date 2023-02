Aunque no todas las plataformas tienen el mismo nivel de seguimiento, todas ellas tienen suscriptores que valoran (y mucho) la oferta en películas, series y documentales que se les propone y la calidad de todos ellos. Precisamente, ese es el punto fuerte de Apple TV+ que, aunque no es el proveedor de streaming con más usuarios sí apuesta por historias originales atractivas y con equipos de altura, tanto en lo técnico como en lo artístico. Esa es la apuesta del nuevo thriller de su catálogo, Liaison (Conexiones), que se suma a otros títulos del mismo género como Servant, Now and Then y Severance.

La primera serie original de Apple TV+ bilingüe en francés e inglés llega el viernes 24 de febrero la plataforma con el primero de sus seis episodios. Liaison es un thriller contemporáneo y trepidante que explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro. La serie combina la acción con una trama compleja e impredecible, en la que el espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y pasiones.



Liaison: sinopsis y reparto de la nueva serie de Apple TV+

En Liaison conocemos a dos agentes cuya historia personal es compleja, ya que fueron pareja en el pasado. Pero la urgencia de un caso les obliga a colaborar para combatir unos terribles ciberataques a nivel internacional que amenazan con colapsar el Reino Unido mientras se enfrentan a los secretos enterrados de su destructiva relación. La tensión como expareja y la pericia e inteligencia requeridas para este caso se combinan en una serie que mezcla acción y drama de personajes con un resultado entretenido, aunque no del todo convincente.



La serie está protagonizada por el ganador del Premio César Vincent Cassel (Cisne Negro, Westworld) y la ganadora del Premio BAFTA Eva Green (Penny Dreadful, Soñadores, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Además de Cassel y Green, en la serie también participan Peter Mullan ("Ozark"), el ganador del César Gerard Lanvin ("Call my agent!"), Daniel Francis ("Small Axe"), Stanislas Merhar ("El cuaderno negro"), Irene Jacob ("La doble vida de Verónica"), Laetitia Eido ("Fauda"), Eriq Ebouaney ("Bronx"), la ganadora del BAFTA a la Estrella emergente Bukky Bakray ("Rocks") y el ganador del Emmy Thierry Fremont ("Murder In Mind").



"Liaison" está creada y escrita por Virginie Brac (Espiral) y dirigida por el ganador del Emmy Stephen Hopkins (24). La serie está coproducida por Ringside Studios y Leonis Productions, y producida por Gub Neal (The Fall), Jean-Benoît Gillig (L'Emprise), Vincent Cassel, Sarada McDermott (Los Bridgerton), Stephen Hopkins, Justin Thomson y Edward Barlow.