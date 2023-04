La pretensión de Apple TV+ de convertirse en digna competidora de Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ está pasando por el estreno de películas y series cada vez más interesantes y de producciones cuidadísimas, contando además con repartos que son auténticos ganchos para el espectador. En esa línea, el viernes 14 de abril lanza su nueva miniserie, Lo último que me dijo, basada en el aclamado best seller homónimo de Laura Dave, número 1 en la lista de The New York Times.

Creada por la propia Laura Dave como adaptación de su libro de misterio, junto con el ganador del Óscar a Mejor guion por Spotlight, Josh Singer (Fringe, El ala oeste de la Casa Blanca), Lo último que me dijo es la primera colaboración entre el matrimonio formado por Dave y Singer, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Garner, Witherspoon y Lauren Neustadter. La serie es una producción de Hello Sunshine y 20th Television para Apple. Olivia Newman dirige el episodio piloto, y el equipo de directoras incluye a Deniz Gamze Erguven, Daisy Von Scherler Mayer y Lila Neugebauer.

Lo último que me dijo: sinopsis y reparto de la serie sobre la novela de Laura Dave en Apple TV+

En Lo último que me dijo la protagonista de la serie es Hannah, una mujer que debe fortalecer su relación con su hijastra de dieciséis años, Bailey, si quiere descubrir la verdad tras la misteriosa desaparición de su marido. La ficción, cuyos dos primeros episodios ven la luz el 14 de abril, seguidos de un capítulo nuevo cada viernes hasta el 19 de mayo, juega con el misterio, pero también deja espacio para una tierna historia de amor que, sin embargo, no consigue levantar del todo una serie que mengua en ritmo a medida que avanza.

Protagonizada y producida por Jennifer Garner (El día del sí, Camping), el reparto de este drama de siete episodios también incluye a Nikolaj Coster-Waldau (Perdidos en el ártico, Juego de Tronos) como su marido y Angourie Rice (Black Mirror, Mare of Easttown) como su hijastra, además de Aisha Tyler (), Augusto Aguilera (), Geoff Stults () y John Harlan Kim ().



Lo último que me dijo es la colaboración más reciente entre Apple TV+ y Hello Sunshine, añadiéndose a una serie de proyectos que incluyen el próximo estreno Mi música country, un innovador talent show con músicos country diversos que será el primer concurso de la plataforma; el thriller psicológico Apariencias, protagonizado por Gugu Mbatha-Raw y que ha sido recientemente renovado para una nueva temporada; la serie ganadora del premio Emmy, SAG y Critics Choice Award The Morning Show; y la serie dramática ganadora del NAACP Image Award Truth Be Told, protagonizada por Octavia Spencer.