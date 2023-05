El legado de las películas de Harry Potter será difícil de sortear para el nuevo remake televisivo de HBO, y el vídeo de anuncio demuestra que no puede escapar por completo a la nostalgia, como ya comentamos con el Castillo de Hogwarts. La idea de una adaptación fiel a los libros es algo que muchos fans están deseando ver, sobre todo porque algunos de los momentos más impactantes de las novelas de J.K. Rowling no se incluyeron en las películas originales. Sin embargo, eso no quiere decir que estas películas no hicieran nada bien, y el público buscará naturalmente estos elementos en la nueva serie.

El recién bautizado servicio de streaming de HBO, Max, compartió un vídeo de anuncio a través de las redes sociales que revelaba que se está preparando un remake de Harry Potter en el que el presupuesto no será un problema. El texto prometía que sería una adaptación fiel a los libros, con un plan de diez años que dedicaría cada temporada a una de las populares novelas. Por supuesto, dado que Harry, Ron y Hermione comienzan en La piedra filosofal con 11 años, cada personaje tendrá que renovado, un cambio que probablemente conllevará algunos problemas de crecimiento. Sin embargo, el anuncio indica que el público puede esperar algunas imágenes -y sonidos- familiares del reboot.

Warner Bros.

El remake televisivo de Harry Potter ya depende en gran medida del cine

Aunque el remake de Harry Potter partirá de cero en el departamento de casting, el teaser del anuncio indica que varios elementos de las películas originales seguirán estando presentes. El breve videoclip muestra el conocido logotipo de Harry Potter, el icónico tema musical compuesto por John Williams y la misma silueta de Hogwarts de siempre. Por supuesto, es posible que una vez que la serie entre en producción, estos elementos se sustituyan por un logotipo, una partitura musical y un decorado exclusivos de la serie de HBO. Sin embargo, dada la pasión del público por las películas, no sería prudente anunciar esto y luego hacer cambios.

También hay que tener en cuenta el parque temático Wizarding World of Harry Potter. Cambiar estos aspectos de Harry Potter dejaría obsoleta la atracción (lo que sería una mala noticia para la franquicia en su conjunto). Por lo tanto, cabe suponer que gran parte de lo que las películas establecieron como icónico del mundo de los magos estará presente en el remake televisivo de Harry Potter. En muchos sentidos, es una buena noticia. Sin embargo, depender demasiado de las películas originales podría convertirse en un arma de doble filo para Warner Bros.

HBO

Por qué la nostalgia cinematográfica es un gran problema para el remake de 'Harry Potter'

La decisión de utilizar los elementos memorables de las películas de Harry Potter tiene probablemente por objeto (además de mantener la relevancia de los parques temáticos y los recuerdos) hacer que los fans de siempre se sientan cómodos y como en casa en este nuevo mundo. A primera vista, es probable que así sea, ya que es difícil no sentir emoción al oír las primeras notas o ver el contorno del castillo de Hogwarts en la pantalla. Sin embargo, en el momento en que aparezcan nuevos actores que digan ser Harry, Ron, Hermione y los demás, es probable que la emoción dé paso a una inquietante incomodidad.

Esto sucederá tanto si el remake de HBO toma prestados elementos de las películas originales de Harry Potter como si no. Aun así, al mezclar lo viejo con lo nuevo, el remake televisivo invita a la comparación de un modo que no parece augurar nada bueno. Así, aunque las imágenes y los sonidos familiares atraigan al público, es posible que la serie no consiga retenerlo de forma significativa. Por otro lado, si el remake siguiera su propio camino, los fans podrían reconocer el remake de Harry Potter como una entidad individual sin temer ningún daño al legado de sus películas favoritas.