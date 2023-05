Desembarcó en España el 28 de febrero y desde entonces SkyShowtime no ha parado de mejorar. En tan solo dos meses ya ha superado los 600 000 suscriptores y la oferta de su catálogo no ha parado de ampliarse. Al estreno estelar de Bosé, que sirvió para promocionar su lanzamiento, le han sucedido otros títulos como Los enviados, Grease: rise of the Pink Ladies o Rabbit Hole.

Pero además de los estrenos originales, SkyShowtime también vuelca sus esfuerzos en el rescate de algunas ficciones que hemos podido ver en otras épocas en cadenas generalistas, de televisión por cable o incluso de otras plataformas. Ya pudimos ver la incorporación de Por H o por B, que además alcanza su segunda temporada este mismo mes de mayo, pero también hay espacio para las ficciones internacionales y, ahora le toca el turno a dos de las más míticas de la televisión. Una comedia y una ficción de misterio se suman al catálogo. ¿Quieres descubrir cuáles?

SkyShowtime rescata 'Frasier' y 'Twin Peaks' en su catálogo

Los nostálgicos deben estar dando palmas en sus casas puesto que, gracias a SkyShowtime, desde el domingo 7 de mayo, podremos volver a disfrutar (o descubrir, si no las has visto todavía) de Frasier y Twin Peaks, dos ficciones consideradas míticas en sus respectivos géneros.

Frasier (1993-2004) nació como una sitcom derivada de Cheers. En 11 temporadas disfrutamos de las aventuras y desventuras del doctor Frasier Crane (Kelsey Grammer), un terapeuta exitoso de Boston que se muda a Seattle para comenzar una nueva vida. A través de un programa de radio ayudaba a los oyentes con sabios consejos de los que carecía en su caótica (e hilarante) vida personal. El último regalo para los fanáticos de la serie se anunció en 2022, con la confirmación de una nueva temporada, nada menos que 30 años después de su estreno.

Por otra parte, Twin Peaks (1990-1991, 2017) marcó un antes y un después en la forma de hacer series. David Lynch (El hombre elefante, Terciopelo azul, Mulholland Drive) y Mark Frost (Canción triste de Hill Street, Los 4 fantásticos) colaboraron para crear la ficción capitular de misterio más enigmática de todos los tiempos, protagonizada por Kyle Maclahlan (Atlantic Crossing), en que el ritmo, el propio enigma de la trama (de clara influencia surrealista) y hasta la sintonía se convirtieron en huellas indelebles en el público que la disfrutó entonces y en su secuela, Twin Peaks: el regreso.