La oferta de ficciones en España en los últimos años se ha diversificado tanto que hemos llegado a un volumen completamente inabarcable de propuestas. Esto se debe a la proliferación de las plataformas, que nos bombardean con estrenos jugosos de todos los géneros con la esperanza de conquistar a más suscriptores. Pues una de ellas ha optado por aunar el factor fan con el thriller. Todos aquellos que quedsteis encandilados del Jack Bauer de Kiefer Sutherland en 24, os sugerimos disfrutar de la nueva serie del actor, Rabbit Hole.



Con dos episodios disponibles en el momento del lanzamiento, y un total de 8 para emitir, Rabbit Hole juega al despiste, pues en esta serie nada es lo que parece. La trama nos presenta a un profesional del engaño en el espionaje industrial. Pero su vida, que ya tiene suficientes dificultades, está a punto de complicarse aún más.

Rabbit Hole: dónde ver la serie con Kiefer Sutherland en España

Tras su desembarco en España SkyShowtime está apostando por estrenos variados e interesantes que enriquecen su catálogo. Desde la ficción nacional a la internacional, son muchas las propuestas con las que intentan atraparnos ante la pantalla y el viernes 31 de marzo se suma un nuevo título muy atractivo, la producción de CBS Studios Rabbit Hole. Esta ficción completa una oferta muy diversa basada en series como Bosé, Foodie Love, Los Enviados o Todo lo otro, todas disponibles en SkyShowtime.

Rabbit Hole: sinopsis y reparto de la serie de SkyShowtime

John Weir (Sutherland), todo un maestro del engaño en el mundo del espionaje industrial es acusado de asesinato por fuerzas poderosas capaces de influir y controlar a la población.

Además de Sutherland, Rabbit Hole cuenta con un potente elenco que incluye a Charles Dance (Juego de tronos) en el papel del Dr. Ben Wilson, Meta Golding (Empire) como Hailey Winton, Enid Graham (Mare of Easttown) como Josephine «Jo» Madi, Jason Butler Harner (Ozark) como Valence, Walt Klink (Arctic Circle) en el papel del becario y Rob Yang (Succession) como Edward Homm.



Sutherland es el productor ejecutivo de Rabbit Hole, que además cuenta con los guionistas y directores John Requa y Glenn Ficarra (This Is Us, WeCrashed), Charlie Gogolak (The Sinner, WeCrashed), Suzan Bymel (Designated Survivor) y Hunt Baldwin (Longmire, The Closer).