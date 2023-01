Con la inmensa oferta de plataformas que tenemos en España entre Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus+, Filmin, Movistar Plus+, Orange TV, Starplay, RTVE Play, ATRESplayer PREMIUM, Mitele Plus, Flix Olé, y alguna que otra más con o sin producción propia, pensábamos que ya era imposible dar abasto a las millones de películas y series que acumulamos en una lista de espera interminable, a la par que atractiva. Sin embargo, habrá que ir haciendo hueco para una más porque llega con fuerza SkyShowtime, la última incorporación al panorama del streaming.



Comcast Corporation y ViacomCBS Inc. se han aliado para lanzar este nuevo servicio de video bajo suscripción en más de 20 territorios europeos abarcando 90 millones de hogares. SkyShowtime reunirá en un solo catálogo marcas de NBCUniversal, Sky y ViacomCBS como son SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures y Peacock.

It’s launch day here at #SkyShowtime as we are officially live in 6 new markets – Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Serbia & Slovenia 🎉



Check out this article from Mobile Bulgaria to learn more: https://t.co/HI7e7KIwDC#LaunchDay #StreamingNow — SkyShowtime (@SkyShowtime) December 14, 2022

SkyShowtime: fecha de llegada a España, precio y catálogo de la nueva plataforma

La propia web de SkyShowtime comienza a mostrar un aperitivo de lo que podremos ver en esta plataforma. Desde contenidos infantiles y películas de éxito como las de la saga Fast & Furious, a series de interés como Yellowstone, The Office o The Rising. Pero la gran pregunta es cuándo será posible comprobar el atractivo de este nuevo proveedor de streaming en España. Pues bien, ya es un hecho, SkyShowtime desembarca en nuestro país en el próximo martes 14 de febrero. Precisamente, para facilitar su aterrizaje, conviene destacar que la suscripción tendrá un precio de 4,99€ al mes, aunque se ofrece un descuento especial del 50% de por vida si decides abonarte en las primeras semanas de promoción.

📣 #SkyShowtime and Warner Bros. Discovery have announced a major programming acquisition deal



We have acquired exclusive European rights for 21 local series from Warner Bros. Discovery, including some of HBO Max’s popular and highly-acclaimed shows.#SkyShowtimeOriginals — SkyShowtime (@SkyShowtime) January 10, 2023

La cuestión es que, entre las buenas noticias que rodean su llegada a España, está la del rescate de nada menos que 21 títulos de los descartados de HBO Max a finales de 2022. Concretamente, se trata de varias series pertenecientes a Warner Bros. Discovery. De este modo las españolas Por H o por B, Todo lo otro, Foodie Love o Sin novedad volverán a estar disponibles para el gran público, siempre que se anime a suscribirse a SkyShowtime.

Por si fuera poco, también podremos disfrutar de segundas temporadas, como ya se ha confirmado en el caso de Por H o por B. Además, también se disfrutará en su catálogo de series internacionales como Beartown (Suecia), Beforeigners (Noruega), Kamikaze (Dinamarca), Lust (Suecia), Czech It Out! (Rep. Checa), Hackerville (Rumanía), One True Singer (Rumanía), Pray, Obey, Kill (Suecia), Ruxx (Rumanía), Success (Croacia), The Sleepers (Chequia), Tuff Money (Rumanía), Welcome to Utmark (Noruega) y The Informant (Hungría).

Como remate del desembarco de SkyShowtime, también hay que destacar la apuesta por ficciones completamente nuevas que estrenan en exclusiva. Tal es el caso de ID (Finlandia y Suecia), The Winner (Rep. Checa y Eslovaquia) y Warszawianka (Polonia).