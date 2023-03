La competencia de las plataformas en España se está endureciendo por momentos. La diversidad de oferta de unas a otras dificulta cada vez más la elección de los espectadores, que tienen que decidir a cuáles están dispuestos a suscribirse y cuáles dejan atrás. Los precios, las condiciones de uso y el catálogo de cada una son los elementos principales de análisis para los usuarios antes de decidirse y, más aún con las bajas en las suscripciones de Disney Plus+ y la modificación de las cuentas compartidas en Netflix. De modo que cada nuevo estreno cuenta y, en esta ocasión, toca atender al último lanzamiento en español, la serie Los enviados.



Esta ficción, de 8 episodios, nos invita a descubrir en clave de thriller de contenido religioso, la historia de dos sacerdotes que tienen conocimientos de medicina, ciencia y leyes, y en base a eso se dedican a investigar los supuestos milagros ocurridos alrededor del mundo. La trama es atractiva y cubre un nicho poco trabajado en nuestro país, con el precedente (de ciencia ficción) más cercano en 30 monedas. Salvando las distancias, Los enviados, creada y dirigida por Juan José Campanella (Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales, Halt and Catch Fire) ya tiene una nominación a los Premios Platino, precisamente a Mejor creador de serie.

Los enviados: dónde ver la serie de intriga



Ahora que hay tanta oferta de streaming pero el mercado parece revuelto por los recientes cambios, parece un buen momento para echar un vistazo a nuevas plataformas como la recién llegada Sky Showtime, que apuesta por ficciones internacionales y nacionales como Bosé. Precisamente es esta compañía la encargada de estrenar Los enviados el martes 7 de marzo, como parte de su propuesta para afianzarse en nuestro país.

Los enviados: sinopsis y reparto de la serie de Sky Showtime

Los enviados cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos (el equipo del Vaticano responsable de verificar y estudiar milagros de potenciales santos) cuando estos son enviados a México para verificar supuestas sanaciones milagrosas por parte de otro clérigo conocido por llevarlas a cabo en una institución psiquiátrica. Nada más llegar a Ciudad de México, reciben la noticia de que el sacerdote al que buscan ha desaparecido sin dejar rastro. Sus vidas y su fe son puestas a prueba cuando descubren una colonia psiquiátrica ubicada en la periferia que parece esconder más de un secreto: un misterio enterrado durante décadas que involucra a todos los habitantes del pueblo.

La serie original cuenta con un reparto de lujo: Luis Gerardo Méndez (Narcos: México, Los Ángeles de Charlie), Miguel Ángel Silvestre (Narcos, Sense8), Irene Azuela (Sense8), Miguel Rodarte (Narcos: México), Armando Espitia, Fernando Becerril, José Sefami y Giovani Florido.