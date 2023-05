Las plataformas siguen en la lucha por la captación de nuevos suscriptores con contenidos interesantes y originales y, desde las producciones propias a las adquisiciones de proyectos, ambas estrategias están enfocadas a eso. Precisamente, en esa línea de crecimiento, este mismo año podremos ver en España una ficción de lo más particular: Las invisibles.

Se trata de una serie de 8 episodios producida por Paramount y Morena Films, creada por Héctor Lozano (Merlí: Sapere Aude), y dirigida por Menna Fité (Merlí: Sapere Aude). Grabada el pasado 2022, Las invisibles nos invita a conocer la historia de unas grandes olvidadas, las camareras de piso de los hoteles, en la piel de cinco personajes que nos mostrarán el drama y la comedia que encierra su actividad. Para poder descubrir esta curiosa trama, os contamos dónde se podrá ver Las invisibles.

Las invisibles: dónde ver la serie en España

Esta producción se rodó hace un año (mayo de 2022) bajo el amparo de Paramount+, pero lo cierto es que, en España, esa marca ha sido absorbida por . Por ello, junto con otras ficciones como Mentiras pasajeras, esta será la plataforma encargada de distribuir Las invisibles en nuestro país. Lo que todavía es un misterio es la fecha de estreno, puesto que el nuevo proveedor de streaming aún no ha concretado para cuándo planea lanzar su nueva serie.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

It's time.. for two new SkyShowtime Originals! 🤩



We acquired two new original series – #MentirasPasajeras and #LasInvisibles – which will land on our service later this year in Spain and Portugal.



It's time... it's #SkyShowtime!#Streaming #Content #SkyShowtimeOriginal pic.twitter.com/evbXQd3q1t — SkyShowtime (@SkyShowtime) March 17, 2023

Las invisibles: sinopsis y reparto

Las invisibles gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo, mientras intentan reestructurar sus propias vidas. La historia retrata la realidad de unas mujeres que luchan por ganarse la vida pero que siempre tienen un momento para sonreír. Esta conmovedora serie, compuesta por ocho episodios, ofrece una gran dosis de optimismo, en un mundo en el que confluyen los pequeños placeres de la vida y la capacidad de superación, la dignidad, el amor y el ensueño musical.

Lo más llamativo del reparto es que está protagonizada por Lolita Flores (Tu cara me suena), que regresa a la ficción televisiva tras varios años de parón tras su participación junto a su hija, Elena Furiase, en Centro médico. La acompañan María Pujalte (Venga, Juan), Yoshira Escárrega, Paula del Río (El internado: Las Cumbres), Paula Mirá, Yaël Belicha, Elena Irureta (Patria, Alma), Eva Martín, Marina Campos, Manu Fullola, Alfonso Lara (La Fortuna) y Oriol Tarrasón (El nudo).

Los personajes de Las invisibles

Espe – Lolita Flores

La líder de las camareras de piso del hotel y la más veterana, tras 22 años, su triste “récord” es hacer 30 habitaciones en una jornada.

Espe se resigna y vive al día. Es adicta al presente y al Ibuprofeno, por los continuos dolores de espalda. Siempre dice lo que piensa sin tapujos, aunque con la gobernanta prefiere ser prudente, por miedo a perder el trabajo, ya que tiene un nieto al que debe criar. Está casada con Juan, y desde hace tres años cuidan de su nieto de nueve.

A Espe no le gusta airear su vida privada. Y es que, no le conviene ir contando que se ha enamorado de Diego, un atractivo hombre que trabaja en el hotel.

Isabel – María Pujalte

Muy amiga de Espe, se han hecho mayores en los pasillos del hotel, aunque Isabel “solo” lleva 18 años de camarera de piso. Ingenua, sueña con una prejubilación, aunque sabe que no la tendrá nunca.

Tiene pocas aspiraciones en la vida, solo desea estar tranquila: llegar a casa, descansar y que no la molesten. Su rutina se rompe cuando su hermano Jesús, que está en apuros, le pide instalarse a vivir con ella. Isabel ve venir problemas, pero es incapaz de decirle que no a su propio hermano.

SkyShowtime

Gladys - Yoshira Escárrega

Es una chica mexicana optimista, ambiciosa y soñadora. Destaca por lo motivada y preparada que está para conseguir mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso.

Ese punto extra de motivación sorprende e incomoda a sus compañeras, que se han quedado estancadas en un punto muerto de conformismo. Pero Gladys tiene empuje y cree ciegamente que las cosas se pueden cambiar poco a poco.

Su novia Alicia, una abogada conservadora, no entiende sus objetivos, pero Gladys es inteligente y echará mano de todas las armas necesarias para ser escuchada.

Pilar – Elena Irureta

La camarera de piso que era la “madre” de todas, muere de un infarto fulminante a los 63 años mientras hace una cama en el hotel. La sobrecarga de trabajo a la que ha estado expuesta durante años, ha podido con ella.

Pilar, que siempre había soñado con ser bailarina, recorrer el mundo, y romper mil corazones… pero el suyo no ha aguantado. Después de más 25 años sin fallar un solo día a los clientes del hotel, se ha quedado a las puertas de la ansiada jubilación y cae desplomada en la cama de la suite nupcial.

Pilar ya no está, pero una fuerza inexplicable la empuja por fin a disfrutar de todo el tiempo del mundo. Libre de cronómetros, de suites, de sábanas y estrés, ha decidido quedarse un rato y, desde arriba, ser testigo del mundo que le deja a sus compañeras. Así que, cuando le venga en gana, regresará y su voz resonará arriba, ligera, alegre y jubilada.

Así, será la voz en off de la serie, una voz que acercará al arte del baile. Es Pilar quien imagina a sus compañeras haciendo frente a algunas penas mientras se marcan un sirtaki, bailan un line dance o disfrutan de un pasodoble.