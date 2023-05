La televisión española ha tenido múltiples formatos de búsqueda de talentos a lo largo de los años aunque hasta 2011 ninguno había apostado tan fuerte por poner a famosos en algunos aprietos, en lugar de a concursantes anónimos. Ese hito lo ostenta Tu cara me suena, que desde su estreno en Antena 3 acumula ya 10 ediciones, además de una infantil y otra de anónimos, aunque no alcanzaron el mismo seguimiento. Eso explicaría que la clave de Tu cara me suena sea, precisamente, aquella por la que nació: ver a famosos de diferentes ámbitos imitar a cantantes de todo tipo y género.



Con Manel Fuentes como presentador desde el comienzo del programa, Tu cara me suena sí ha tenido cambios en su jurado. Ángel Llacer y Carlos Latre han compartido mesa con Mónica Naranjo y Carolina Cerezuela en las primeras entregas, y aunque tuvieron un breve relevo en Marta Sánchez y Shaila Dúrcal, el plantel de jueces lo han completado, de forma estable, Lolita Flores y Chenoa ya desde las temporadas 4 y 5, respectivamente.

Este formato de entretenimiento nos ha regalado en sus 12 años de emisión actuaciones memorables, permitiéndonos ver una innegable evolución, no solo en los concursantes a lo largo de las semanas, sino también en la exigencia y calidad del programa a lo largo de sus ediciones. La exigencia y la búsqueda de la imitación perfecta en Tu cara me suena han aumentado desde esa primera edición de 2011 que ganó Angy Fernández hasta la última tanda, la décima, que en tan solo unas semanas ya nos ha regalado a una inesperada doble de Chanel en la piel de Andrea Guasch o el inolvidable Luis Miguel que interpretó Jadel.

Por eso, ante la emisión en 2023 de Tu cara me suena 10, en Diez Minutos TV creemos que es un buen momento para repasar lo mejor del programa, así que os proponemos hacer un recorrido por las mejores actuaciones de la historia del formato. El rock, las baladas, el pop, el folclore español y hasta los ritmos latinos tienen un papel relevante. Esta es nuestra particular selección de las mejores imitaciones de Tu cara me suena.