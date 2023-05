Había historia para más, pero incluso en la era de las plataformas la audiencia sigue teniendo la última palabra. El Inmortal, la serie de Movistar Plus+ inspirada en el clan «Los Miami», logró un dato excepcional de consumo en sus primeras semanas de estreno y se coló entre las tres series más vistas de 2022. La segunda temporada de esta producción en colaboración con DLO Producciones y creada por José Manuel Lorenzo.

La nueva temporada continuará explorando el oscuro mundo criminal de Madrid y será producida por DLO Producciones. La nueva temporada contará con diez episodios y seguirá explorando la historia de ‘Los Miami’ y sus rivales. La segunda temporada también contará con nuevos fichajes que se sumarán al reparto original, que podemos ver en este vídeo de anuncio de la temporada 2:

HAN VUELTO. 🙌🏼

⁰Empieza el rodaje de la segunda temporada de #ElInmortal. pic.twitter.com/p0X7XKvO2Z — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 9, 2023

Así es 'El inmortal' de Movistar

La serie seguirá mostrando el ascenso y la caída de un reinado delictivo, construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión. Ambición, lujo, amistad, familia, traición, amor y más excesos.

El Inmortal es un drama criminal escrito por Diego Sotelo y David Moreno y dirigido por David Ulloa y Rafa Montesinos. Inspirada en la vida del líder de la banda "Los Miami", que operó en la noche madrileña de los convulsos años 90, la serie muestra el ascenso y la caída de un reinado delictivo, construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión. Ambición, lujo, amistad, familia, traición, amor, excesos, noches sin fin y música techno son algunos de los ingredientes de 'El Inmortal'.

Álex García (Antidisturbios) encabeza el reparto, mezcla explosiva de juventud y talento, que completan Marcel Borràs (Patria), Emilio Palacios (La novia gitana), María Hervás (El pueblo), Teresa Riott (Valeria), Jason Day (Jugar con fuego), Jon Kortajarena (Alta mar), Claudia Pineda (Oscuro deseo) y Francis Lorenzo (La caza. Monteperdido). También aparecen, en papeles episódicos, rostros populares como Chanel Terrero (El continental) o Mariola Fuentes (Érase una vez... pero ya no).