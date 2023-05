La serie de suspense de Netflix, 'El silencio', sigue la historia de Sergio Ciscar, que mató brutalmente a sus padres y nunca habló de lo que realmente ocurrió la noche del asesinato. Cuando sale de la cárcel, ocho años después de ser condenado por el crimen, Ana Dussuel, una psiquiatra, monitoriza cada minuto de su vida para averiguar qué pasa por su cabeza y qué le motivó a cometer el crimen que conmocionó a todo el mundo.

Creada por Aitor Gabilondo, la serie de Netflix arroja luz sobre la fascinación por la psicología de los criminales que han hecho cosas violentas y cómo esta obsesión puede crear el caos en los demás. La serie tiene muchos giros que mantienen intrigada a la audiencia, y el ambiguo final de El Silencio hace que uno siga pensando en él mucho después de terminar la historia. Si te encantó la serie y quieres saber si volverá para otra temporada, esto es lo que debes saber sobre ella.

'El Silencio': ¿Habrá una temporada 2?

La primera temporada de 'El Silencio' se estrenó en Netflix el 19 de mayo de 2023. Consta de seis episodios de 45 minutos de duración, que se emitieron el mismo día. Netflix es conocido por esperar uno o dos meses para medir la reacción de la audiencia y decidir en función de la acogida de la serie.

Por el momento, no se ha producido ningún anuncio oficial sobre la segunda temporada de 'El Silencio'. Sin embargo, la posibilidad de que regrese es mínima porque la serie se concibió como un evento de serie limitada. Esto significa que la historia debía concluir en una temporada, que es lo que ocurre con 'El Silencio'. La serie se propuso explorar la historia de un delincuente que se rehabilita en la sociedad y la obsesión de una mujer por él. Lo hace con éxito en sus seis episodios, y el ambiguo final consigue transmitir la idea al público. Teniendo esto en cuenta, creemos que 'El Silencio' no recibirá una segunda temporada.

A pesar de tratarse de una serie limitada, no es raro que los streamers y las cadenas den luz verde a una segunda temporada de las series si son prometedoras. Series como Big Little Lies y The White Lotus se presentaron como series limitadas, pero su popularidad y buenas críticas llevaron a la cadena a encargarles otra temporada. Lo mismo podría ocurrir con El Silencio si cumple los requisitos necesarios. Sin embargo, las perspectivas no parecen tan buenas en cuanto a la trama.

Los seis episodios de la primera temporada de El Silencio abarcan toda la historia de Sergio y Ana. El misterio del asesinato se resuelve y, al final, queda claro que el futuro es sombrío para Sergio y Ana. Aunque uno de ellos sobreviva, probablemente pasará el resto de su vida en la cárcel por haber matado al otro. Llevar la historia hacia adelante supondría estirar innecesariamente la narración, sin añadir ningún valor a la trama ni a los personajes.

Teniendo esto en cuenta, hay otro enfoque que la serie podría adoptar. Ana revela que tuvo problemas en su adolescencia y que vio algo de sí misma en Sergio. ¿Significa esto que Ana estaba involucrada en la delincuencia cuando era adolescente? ¿Qué le ocurrió para sentirse aislada y sola de niña? La siguiente temporada podría servir de precuela y explorar los orígenes de Ana. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya tenemos suficiente información sobre ella en la primera temporada de El Silencio, la segunda tendría que estar realmente bien planificada para no resultar redundante. Teniendo todo esto en cuenta, creemos que es mejor que 'El Silencio' sea una serie limitada y lo más probable es que no sea renovada. Aun así, si de algún modo consigue una segunda temporada, esperamos que se emita en algún momento de 2025.