El productor ejecutivo y director de los primeros capítulos de 'Succession', Adam McKay, acaba de revelar su respuesta inicial al impactante final de la serie, y sus palabras no han hecho nada para calmar nuestros temores sobre el destino de la familia Roy.

McKay, que ha sido productor ejecutivo de la serie desde la primera temporada, compartió que recientemente vio el final de la serie para dar notas al creador de la serie Jesse Armstrong. Sin estropear el final, compartió su emotiva reacción en una reciente entrevista con Variety.

Reacciones al final de 'Succession'

"Dios mío. Guau!" dijo McKay al medio. "Sabía lo que iba a pasar. Y aún así... Dios mío. Guau". Y añadió: "¡Tuve que recuperarme emocionalmente después de verlo!". 'Succession' terminará con el final de la cuarta temporada, que se emitirá este domingo 28 de mayo.

Aunque a los fans se les avisó con antelación de que la cuarta temporada sería la última entrega de la serie, estos dos últimos episodios han estado repletos de momentos sorprendentes e interpretaciones impactantes del reparto mientras nos acercamos al final. Con Logan muerto, un nuevo presidente de los EE.UU. instalado, y el acuerdo Matsson todavía en el fondo, todos nos preguntamos: ¿quién se convertirá en el CEO de Waystar?

Lo que sí sabemos es que el episodio del domingo tiene muchos cabos sueltos que atar. Pero parece que los fans de 'Succession' no deberían esperar el final que esperábamos. "Sabíamos que iba a ser la temporada final [durante el rodaje], sin embargo, la forma en que termina la serie, un número del reparto sintió que se dejó un poco ambiguo", dijo recientemente la actriz que interpreta a Shiv Roy, Sarah Snook, a Marie Claire.

Armstrong insinuó una idea similar cuando se anunció por primera vez el final. "He advertido sobre el final de la serie, cuando he hablado con algunos de mis colaboradores, en plan: Quizá haya otra parte de este mundo a la que podríamos volver, si hubiera apetito...", dijo. Esperamos que eso signifique que los Hermanos tendrán su propia serie derivada.