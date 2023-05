Las antologías son un tipo de ficción muy curioso que permiten una flexibilidad mayor a los creadores, al construir una serie en torno a un concepto e ir variando las perspectivas en cada episodio, que se concibe de forma autoconclusiva. La ficción británica está llena de ejemplos, como 'Black Mirror' o 'Inside Nº9'. De modo que la incorporación de 'I am' a este selecto grupo ha sido motivo de celebración para el público y la crítica. De hecho, esta serie ha sido premiada en los BAFTA 2023 con dos galardones: mejor drama y mejor actriz para Kate Winslet. De modo que ya hay dos motivos de peso para verla ahora que se estrena en España. Desde el martes 23 de mayo la serie se podrá ver en COSMO.



Inteligente, provocadora, honesta y desgarradora. Así es I am, serie antológica británica que en cada uno de sus episodios narra la extraordinaria historia de una mujer enfrentada a una situación límite en su vida. El premiado guionista y director Dominic Savage ('La búsqueda de la felicidad') ha creado esta ficción en estrecha colaboración con cada una de las actrices protagonistas, un espectacular elenco integrado por Kate Winslet ('Mare of Easttown'), Vicky McClure ('Line of Duty'), Samantha Morton ('The Walking Dead'), Gemma Chan ('Eternals'), Suranne Jones ('Doctora Foster'), Letitia Wright ('Black Panther') y Lesley Manville ('El hilo invisible').

'I am': reparto y sinopsis de los capítulos de la serie antológica que estrena COSMO

Es muy particular encontrarse con un proyecto creado a partir de la experiencia y las preocupaciones de sus protagonistas reales. Desde las relaciones y la salud mental al empoderamiento o los peligros de las redes sociales. Las historias, en parte autobiográficas, de las 3 temporadas de 'I am' se convierten en una colección de relatos auténticos, conmovedores y profundamente personales sobre la experiencia de las mujeres en el siglo XXI.



Rodada de manera sencilla pero visceral, la dirección se basa en el uso de la cámara en mano, que acompaña a los personajes en su viaje. Los escenarios se reducen al máximo y algunos diálogos e incluso secuencias son improvisadas para lograr una mayor fluidez y naturalidad en la narración.

Vicky McClure, Samantha Morton y Gema Chan, en la primera temporada de 'I am'

En la primera temporada, que COSMO estrena el martes 23 de mayo a las 22.00 horas, la ganadora del Bafta Vicky McClure es Nicola, una mujer atrapada en una relación disfuncional y coercitiva que se pasa los días buscando motivos para quedarse o dejar a su pareja; la nominada al Oscar Samantha Morton da vida a Kirsty, una madre que debe encontrar la manera de cuidar de sus dos hijas tras ser abandonada por su pareja; y Gemma Chan se mete en la piel de Hannah, una treintañera soltera que tiene que lidiar con las expectativas sociales que la rodean y cuestionan.

Suranne Jones, Letitia Wright y Lesley Manville, en la segunda temporada de 'I am'

En la segunda temporada, que llega a COSMO el martes 13 de junio a las 22.00 horas, la ganadora del Bafta Suranne Jones es Victoria, una mujer extremadamente perfeccionista que sufre una crisis vital que afecta a toda su familia; la también ganadora del Bafta Letitia Wright interpreta a Danielle, una joven que huyendo del amor termina enamorándose de un hombre con un oscuro secreto; y la nominada al Oscar Lesley Manville encarna a María, una mujer que en su 60 cumpleaños se replantea su vida y las dolorosas grietas de su relación.

'I am': Kate Winslet y su hija, Mia Threapleton, conmueven en una temporada 3 de BAFTA

La tercera temporada consta de un capítulo de 90 minutos protagonizado por la oscarizada Kate Winslet y su hija en la vida real, Mia Threapleton. Las actrices se meten en la piel de Ruth, una madre soltera de clase media que de repente pierde el contacto con su hija, y Freya, una adolescente con una peligrosa adicción a las redes sociales. Esta película llegará a COSMO próximamente. Con este capítulo la aclamada ficción antológica ganó dos premios de la Academia Británica de la Televisión: mejor drama para el episodio I am Ruth y mejor actriz para Kate Winslet, que quiso dedicar el galardón a su hija y coprotagonista de la cinta, Mia Threapleton.

