Muchos lectores disfrutaron de una noticia única cuando se confirmó la producción de 'Valeria', la serie que iba a llevar a la pequeña pantalla, a través de Netflix, la historia de la escritora caótica y enamoradiza que protagonizaba la primera saga literaria de Elísabet Benavent. Estrenada en 2020, nos alegró la pandemia con una trama llena de frescura y personajes que nos ganaron por su imperfección. El realismo de las cuatro amigas protagonistas, con sus complejos, miedos, inquietudes y dudas, nos hizo conectar con ellas como pocas veces lo han conseguido las series románticas.

Pero, precisamente, lo más adictivo de 'Valeria', en sus dos temporadas anteriores, es que todas ellas tenían que resolver asuntos amorosos y, enamoradas o solteras, con el futuro claro o incierto, y que siempre acababan afrontándolo con el apoyo y la sororidad de las demás. Netflix ha incluido entre sus series de junio 2023 el estreno de la tercera y última temporada de 'Valeria'. Es el turno de aclarar sus destinos para siempre. Nos toca despedirnos de Valeria, Lola, Carmen y Nerea definitivamente. Por eso nos preguntamos, qué podemos esperar de los episodios finales, que nos mantendrán enganchados una vez más.

'Valeria': así se despiden los personajes en la temporada 3 (y final) de serie de Netflix

Desde el 2 de junio de 2023 podremos decir adiós a la serie romántica española que nos encandiló en plena pandemia. Tres temporadas más tarde, toca descubrir cómo les va a las protagonistas de 'Valeria', por más pena que nos dé despedirnos de ellas.

Valeria (Diana Gómez) es ahora una escritora de éxito y por fin lleva una relación “relajada” con Víctor (Maxi Iglesias). Entonces, ¿por qué con cada duda el mundo de Valeria parece cambiar a blanco y negro? Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) dan la mano a su amiga en este camino hacia la madurez, que parece estar más impregnado de incertidumbres que de certezas.

Nuevos triángulos amorosos. Nuevas etapas vitales. Cumpleaños que celebran una nueva década. Las cuatro amigas de siempre pasarán por todo eso y más, pero juntas.