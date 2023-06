Netflix no pierde el tiempo y, cada mes, nos ofrece estrenos jugosos de series nuevas y algunos regresos muy esperados con nuevas temporadas. En el caso de las propuestas de junio de 2023, los lanzamientos más atractivos son de series que vuelven a nuestras pantallas. Comedia, romance, tecnología, misterio y ciencia ficción son algunos de los ganchos de estas producciones.

Por ello, recogemos un una sola lista cuáles son las ficciones de Netflix que vuelven en este mes de junio para que no te pierdas ni uno solo de sus nuevos capítulos. Aquí están las series de Netflix más recomendadas para engancharte en junio de 2023.

Las series de Netflix que podrás ver este mes de junio

En las semanas del mes de junio llegan regresos muy esperados por los seriéfilos. Estos son los títulos que no querrás perderte.

'Valeria' (Temporada 3)

El próximo 2 de junio se resuelve la vida amorosa de Valeria Férriz (Diana Gómez) y sus inseparables amigas. En la tercera temporada vemos a Valeria convertida en una escritora de éxito y por fin lleva una relación “relajada” con Víctor (Maxi Iglesias). Entonces, ¿por qué con cada duda el mundo de Valeria parece cambiar a blanco y negro? Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) dan la mano a su amiga en este camino hacia la madurez, que parece estar más impregnado de incertidumbres que de certezas.



'Manifest' (Temporada 4 - parte 2)

En noviembre de 2022 pudimos ver la primera tanda de episodios de la temporada 4 (y última) de 'Manifest'. Sin embargo, todavía quedaban cosas por resolver que quedarían pendientes para los capítulos restantes. Pues bien, ya es hora de esclarecer todas las incógnitas porque desde el viernes 2 de junio es el momento de despedirse de la serie, ya que llega la segunda parte y final de la temporada 4. Los nuevos episodios nos devuelven al momento en que Angelina ha provocado una devastadora fisura volcánica y el mundo entero vierte su odio sobre los pasajeros del vuelo 828. Estos se ven sometidos a un escrutinio implacable y la imposibilidad de resolver sus llamadas sin la supervisión constante del despiadado Registro 828.

'Black Mirror' (Temporada 6)

La distopía tecnológica creada por Charli Brooker lleva ya dos temporadas al amparo de Netflix y, era cuestión de tiempo, que la plataforma nos regalase algunos nuevos. El próximo 15 de junio será el momento de adentrarnos en cinco nuevos relatos de la temporada 6 de 'Black Mirror' en que volveremos a descubrir futuros no demasiado descabellados que nos muestran las consecuencias del mal uso de algunos avances tecnológicos y sus problemas éticos.

'The Witcher' (Temporada 3 - volumen 1)

Los fanáticos de la fantasía y la ciencia ficción están a punto de reencontrarse con uno de sus personajes favoritos. Geralt de Rivia vuelve a Netflix en una tercera temporada de 'The Witcher' que se dividirá en dos partes. La primera verá la luz el 29 de junio y, para la segunda, habrá que esperar al 27 de julio. En esta tanda, monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras Geralt luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deberán luchar al límite o se arriesgarán a perderlo todo para siempre