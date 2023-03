¿Una película de Keanu Reeves como un ex jugador de fútbol americano universitario convertido en un excelente detective llamado Johnny Utah que va de incógnito a atrapar a una banda de ladrones de blancos surferos liderados por Patrick Swayze como un atractivo maestro zen conocido sólo como Bodhi? Claro, la premisa es divertidísima, pero ¿se supone que debemos tomarnos esta película en serio? Entonces, alrededor del vigésimo visionado, te das cuenta de que te siguen sudando las palmas de las manos durante el salto en paracaídas de Keanu y de que se te sigue desencajando la mandíbula durante la icónica persecución a pie, y ves Le llaman Bodhi como la película absolutamente libre de culpa, de disparos, de lanzamientos de pitbulls y vagamente homoerótica que es. No es que no sea absurda a más no poder en algunos momentos... o básicamente en todos los momentos. Pero eso es precisamente lo que la convierte en uno de los thrillers de acción más divertidos.