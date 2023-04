Pocos concursos han logrado un éxito y un seguimiento tales como Tu cara me suena. El formato de entretenimiento más apreciado de Antena 3 durante la última década ha alcanzado en 2023 su décima edición con la promesa de regalar, una vez más, galas llenas de actuaciones memorables, divertidas y emocionantes, en que famosos de diferentes ámbitos se transforman en artistas nacionales e internacionales para tratar de hacer las mejores imitaciones posibles.

En el plató de Tu cara me suena vuelven a darse cita el presentador Manel Fuentes, que se reencuentra con el jurado de lujo formado por Chenoa, Carlos Latre, Lolita y Ángel Llácer. Todos ellos, junto al resto del equipo escogido por Gestmusic, reciben con los brazos abiertos a los 9 concursantes que pondrán todo su talento para imitar en voz y acting a nuevos artistas. Los seleccionados de la décima edición son: Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo, que prometen dar muy buenos momentos, entre la emoción y el humor, a los espectadores de Antena 3. Precisamente, para no perder detalle de lo más relevante de esta temporada, os ofrecemos un resumen semanal de cada emisión.



La décima edición de Tu cara me suena garantiza el mejor entretenimiento familiar, humor y mucha música, desde los hits más populares hasta clásicos, pasando por descubrimientos de nuevos estilos o incluso canciones de series de animación. Pero, sin duda, lo más interesante siempre es descubrir que varios personajes famosos mejoran su técnica interpretativa, tanto en acting como en voz, para poner su cuerpo al servicio de los cantantes a los que imitan. Por ello, recopilamos las actuaciones más interesantes, las puntuaciones, los momentos cómicos y, por supuesto, los ganadores de las galas y su posicionamiento en el ránking del programa.

Gala 3 - Tu cara me suena 10

La gala 3 se emite el viernes 14 de abril y en ella veremos actuaciones de lo más diversas. Resultará interesante ver a la Susi Caramelo más gamberra como Ladilla Rusa en el original y copia. Además, Agustín Jiménez va a imitar a Dj Bobo. Andrea Guasch hará de Miley Cyrus, Josie de WRS, Alfred de The Killers, Merche de Juanita Reina. Miriam Rodríguez consiguió robarle a Anne Igartiburu su imitación de Cher, por lo que la presentadora vasca tendrá que imitar a Pet Shop Boys y Jadel imitará a Manuel Turizo.





Tu cara me suena 10: ránking actualizado

Jadel: 46 puntos Miriam Rodríguez: 41 puntos Andrea Guasch: 38 puntos Merche: 38 puntos Alfred García: 34 puntos Josie: 27 puntos Anne Igartiburu: 26 puntos Susi Caramelo: 20 puntos Agustín Jiménez: 18 puntos

Resumen Gala 2 - Tu cara me suena 10

Tras el nivel del 'Chanelazo' de Andrea Guasch nos pensábamos que era imposible repetir hazaña, pero la calidad de su imitación de Guns N' Roses en la salvaje 'Welcome to the jungle' ha llevado a Jadel a ser nombrado ganador de la gala 2 de Tu cara me suena. Pero además de su brillantez, también hubo momentos más distendidos, como los pequeños olvidos de Susi Caramelo en la piel de Concha Velasco, o el divertido 'Original y copia' de Miriam Rodríguez junto en su imitación de Nil Moliner junto al cantante catalán. Y no fue el único invitado de la gala, pues el actor Ricardo Nkosi hacía de Ozuna para cantar 'Criminal' con Merche, que imitaba a Natti Natasha.



Resumen Gala 1 - Tu cara me suena 10

El día del estreno, el viernes 24 de marzo, pudimos ver a algunos concursantes de otras ediciones arrancar cantando 'Madre Tierra', de Chayanne, para luego dar el testigo a los de este año. Camila Cabello, Thalía, Coldplay o Julio Iglesias fueron protagonistas de la banda sonora de la Gala 1, pero lo cierto es que dos actuaciones destacaron por encima de las demás. Jadel imitó con bastante acierto a Nathy Peluso en su versión de 'Vivir así es morir de amor'. Sin embargo, las votaciones de jurado y público fueron inequívocas, con un pleno de 12, Andrea Guasch se proclamó ganadora de la gala 1 de Tu cara me suena. Su incontestable actuación caracterizada como Chanel en su participación en Eurovisión 2022 demostró que, en contra de lo que los versos de 'SloMo' enuncian, en este caso "la mami" sí tenía imitaciones. Por contra, en la parte baja de la tabla quedó Agustín Jiménez, que no acabó de convencer como Chimbala.