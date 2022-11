Ir pisando huevos, estar hasta los huevos, costar un huevo, parecerse como un huevo a una castaña... las expresiones del refranero español con los huevos es tan amplia como la versatilidad de este alimento en la cocina. Son deliciosos e increíblemente sanos: saciantes, bajos en grasa y llenos de vitaminas y minerales. Puedes hacer tortillas, cocerlos, pasarlos por agua, freírlos, escalfarlos... Hay mil y una versiones pero no todas son fáciles y rápidas de preparar, sobre todo si no cuentas con los utensilios necesarios. ¿Quién no ha recurrido alguna vez a Internet para buscar cómo preparar unos huevos escalfados? Que si pon el huevo en un vaso de agua en el microondas, que si ponlo a hervir dentro de un papel de film... Y ¡boom! Restos de huevo por todas partes. Has perdido tiempo (ahora toca limpiarlo todo) y dinero. Menos más que además de estos truquitos caseros (solo aptos para expertos) existen en el mercado gadgets para hacernos la vida más fácil.

En Amazon hemos encontrado este cazo para escalfar huevos, con un descuento de 32% y solo cuesta 29,15 €. Se parece a una sartén sauté tradicional, pero con una bandeja que se inserta y que contiene cuatro moldes para escalfar antiadherentes y extraíbles. Además, tienes dos utensilios en unos porque si retiras la bandeja, puedes usar esta práctica sartén para escalfar de acero inoxidable también como una sartén sauté.

Además de estar rebajado, lo mejor es que su uso es muy sencillo. Llénalo con agua, casca un huevo en cada molde y disfruta de deliciosos huevos en minutos. El recubrimiento antiadherente impide que las yemas se rompan, y el diseño extraprofundo consigue que los huevos no hiervan en seco. Pero si te gusta que estén más cocidos solo tienes que dejarlos más tiempo con menos agua. Un 'tip' que hemos leído en los comentarios de los usuarios es que le ponen unas especias y un poco de sal para darle un sabor más original.

Viene con una tapa transparente para vigilar los huevos mientras se cocinan para que alcanzen el punto que más te guste.

Sin duda, es el gadget perfecto para preparar un huevo Benedict tradicional, cubierto con una apetitosa sals. O disfrutar de un brunch rápido de huevos escalfados sobre tostadas doradas y crujientes.