Todavía hay quien se resiste a comprar un robot de cocina, pero los que prueban este procesador de alimentos solo hablan maravillas de ellos. Si todavía no tienes uno porque crees que son caros es que aún no has visto las súper ofertas del Black Friday de Amazon, ni lo fácil que puede hacerte la vida. Pues es el momento y te contamos por qué.

Vale, no nos vamos a poner a hacer un cocido (aunque se podría), pero... ¿Y lo fácil y rápido que es hacer la masa de las croquetas? ¿Lo suave que sale el salmorejo dándole a dos botoncitos? ¿Unas lentejas express? ¿Masa para pizza? ¿O el puré para la papilla de los niños? Por no entrar en el tema repostería: bizcochos ricos y esponjosos, batidos helados, mousses de chocolate (o de frutas para los más healthy),... Las recetas con estos robots son infinitas, así que las posibilidades para tus menús son incontables.

Tanto si no te gusta nada la cocina y te limitas a preparar tres platos básicos, como si te encanta pasar horas y horas entre fogones experimentando platos nuevos, este electrodoméstico es para ti. Si no te gusta la cocina, ahorrarás tiempo y comerás más variado (los tuyos te lo agradecerán), Y si perteneces al grupo de los apasionados por la cocina, podrás crear platos increíbles y te recordamos que los grandes chef también los utilizan así que por algo será.

Otro de los motivos de peso para hacerte con una de estas máquinas es que puedes aprovechar el Black Friday de Amazon para adquirir uno de estos gadgets al mejor precio. Seguro que se convierte en la estrella de tu cocina y en tu aliado perfecto para preparar los platos que más te gustan y para acercarte a todas aquellas recetas que siempre has deseado hacer.

Hemos seleccionado estos 10 modelos con grandes descuentos y con los que podrás cocinar infinidad de platos. ¡Anímate y no te lo pienses muchos que las ofertas solo duran unos días! Te ofrecen un sinfín de posibilidades para convertirte en una estrella de la cocina y, sobre todo, para ahorrar tiempo. Además, puedes programarlos con lo que te ayudarán a organizarte y a aprovechar mejor tu tiempo.