Virginia Troconis y Pablo Ojeda forman un dúo editorial de lo más completo. Juntos, ella -desde una parte personal- y él -desde una parte más técnica y profesional- han escrito mano a mano el libro 'Comida, vamos a llevarnos bien' (Editorial Planeta). Una guía en la que encontrarás consejos prácticos, experiencias personales y una selección de recetas para chuparse los dedos (una de ellas creada por Manuel Díaz 'El Cordobés', marido de Virginia). Un libro con el que demuestran que sí es fácil llevarse bien con la comida y comer de todo manteniendo la línea. ¿Quién quiere pasar su vida contando calorías? Hablamos de esto y mucho más con sus autores.

¿Qué vamos a encontrar en 'Comida, vamos a llevarnos bien'? ¿Cuál es vuestro objetivo?

Virgina: Es un libro sencillo, práctico y fácil de leer. Nuestra idea es que sea un manual. Un libro al que puedas recurrir cada vez que quieras y encuentres algo interesante. Y sobre todo, romper con muchos mitos sobre la alimentación, entender que la dieta no son prohibiciones ni restricciones, sino adaptar la alimentacion a tu estilo de vida. Encontrar el equilibrio.

Pablo: El objetivo es intentar influir en una sociedad que le tiene miedo a la comida, que cree que la comida es la causa y es la solución. La cuestión no es está en lo que como sino en por qué como lo que como. Hay que adelgazar tu mente, no tu barriga y eso es mucho más interesante.

Luis Serrano. Editorial Planeta

¿Qué ha aprendido Virginia de Pablo, y viceversa, escribiendo 'Comida, vamos a llevanos bien'?

V.: He aprendido mucho. Él es mucho de estudios y teorías que me hacen pensar. Hace unos días comentaba que había estudio que analizaba los factores que influyen en la subida o bajada de peso y que son 200 y solo 1 es la comida. Hay factores psciológicos, hormonales, emocionales... Yo suelto mis cosas y él me las razona.

P.: La gente se identifica con Virginia y eso hace que su mensaje llegue. He aprendido de su capacida de llegar a todo el mundo y es escencial su parte más personal en el libro. Tiene la capacidad de caer bien y ha creado una vida estable de rutinas sanas con la que demuestra que se puede comer bien y hacer vida social.

Pablo, ¿el primer consejo que les das a tus pacientes cuando llegan a tu consulta porque quieren ponerse a dieta?

Les hago reflexionar y les pregunto si han hecho dieta antes y la mayoría me dice que sí y que les funcionó bien y perdieron mucho peso, y les pregunto 'entonces, ¿qué haces aquí sentado?'. Funcionar no es perder mucho peso y recuperarlo al poco tiempo. Funcionar es que lo que consigas perder lo mantengas y hayas cambiado aquello que te hizo llevar a coger peso.

Virginia, ¿tú también te has sentado delante de un dietista y le has dicho 'necesito adelgazar'?

Muchas veces. Cuando tuve a Triana me quedé con 5 kilos de más y un doctor me dio la clave: 'la comida es como una banda de música, tienes que tocarlo todo para que se escuche bien'. Se trata de aprender a comer.

Luis Serrano. Editorial Planeta

Desmontadme grandes mitos de la alimentación

V.: La fruta engorda y no se puede tomar de postre, el agua con limón templado por la mañana adelgaza...

P.: Hay uno peligroso, el famoso chupito de vinagre de manzana, que dicen que te crea una película protectora... lo que te crea es uan úlcera. También está el de la dieta del grupo sanguíneo... El problema es que mientras una verdad se está atando los cordoncitos, la mentira le ha dado siete vueltas al mundo y después es muy difícil luchas contra eso. Vivimos en una sociedad en la que va todo muy rápido y lo queremos todo para ya, pero si yo te digo que perder peso es una cuestión lenta y delicada, y va otro y te dice que en 5 días vas a perder 3 kilos, te lo compra, pero después vienen los problemas.

Trucos para no picar entre horas

V.: Para picar alimentos saludables, tienes que tener alimentos saludables, si tienes refrescos con azúcares y patatas fritas en casa irás a por ello, y los niños también. Si abres la nevera y tienes hummus de remolacha, hummus normal, la zanahoria cortadita... aceitunas, pepinillos, un poco de queso.. Uno de mis trucos es ir a los eventos saciada. No hago lo de no comer en todo el día para luego darme el atracón. Como en casa y ya está O por ejemplo si estoy fuera no pido una tapa de ensaladilla, me tomo un salpicón de marisco.

P.: Es importante comer bien para no tener hambre cada poco tiempo. En eventos sociales, como una boda, vete por el jamón, el queso y evita aquellos que son marinados, los hojaldres, las salsas...

Algún truco para ir la compra y no llenar la cesta de ultraprocesados.

V.: Organización. Disfruto haciendo la comprar pero voy con mi lista hecha y con los productos que necesito para las comidas que voy a hacer durante la semana. Alguna cosita cae para los niños, pero poco. Cuando Manuel hace la compra se nota porque compra de todo.

P.: Tengo tres reglas: jamás ir antes de comer, prohibido; nunca ir enfadado; y nunca ir triste... Otro consejo que doy a los padres que es que no se dejen influenciar por los packing, que hay mucho marketing y es importante que lean siempre los ingredientes. Un procesado es factible cuando tenga menos de cinco ingredientes.

¿Vuestra receta favorita del libro?

V. y P.: Nos encanta la tarta de la abuela de Virginia. Es un ejemplo de que cuando comas algo disfrútalo. No pasa nada porque esté hecho con mantequilla. Esta tarta tiene de todo. No te la comas todos los días, pero la puedes hacer un día y ese día disfrútala.

Luis Serrano. Editorial Planeta

Manuel Díaz, marido de Virginia, se 'cuela' en el libro

La venezolana nos muestra su parte más personal: cómo se alimentan en casa y cómo ha conseguido que sus hijos adolescentes coman de manera saludable. En el vídeo que puedes ver arriba, Virginia nos desvela que su hijo Manuel se ha mudado a Madrid para estudiar arquitectura y vive en una residencia de estudiantes. Cuando habla con él le cuenta lo que come y deja de comer y sus ganas de hacerse sus propias hamburguesas. Además, Virginia nos confiesa que una de las recetas (arroz integral con hortalizas) que incluye el libro 'Comida, vamos a llevarnos bien', fue idea de su marido. ¿Ha leído el torero el libro? ¿Habla de alimentación saludable con Alba, la hija de Manuel y Vicky Martín Berrocal? Dale al play y no te pierdas lo que nos contó.