Ana María Aldón ha demostrado que 'vale igual para un roto que para un descosido'. Y es que lo mismo diseña, que se sienta en el programa 'Viva la vida' como tertuliana, que te enseña a cocinar garbanzos con langostinos. La mujer de Ortega Cano era prácticamente una desconocida antes de participar en 'Supervivientes 2020' pero con su naturalidad se ganó el cariño del público (¿alguien se acuerda de la fiesta que montó cuando pescó por primera vez?). Una actitud espontánea que no ha cambiado desde entonces y que muestra en cada post que sube en sus redes sociales.

La diseñadora tiene casi 150.000 seguidores en Instagram y con ellos comparte su día a día: desde sus progresos en su Máster en Marketing Digital y E-commerce, sus clases de pilates y sus recetas más sanas, ricas y fáciles. "Aquí os dejo mi tradicional receta de garbanzos con Langostinos. ¡Guarda este reel para hacer la receta otro día! Os dejo el paso a paso para que triunféis con este delicioso plato", escribe la mujer de José Ortega Cano, que añade varios hashtag, entre ellos que los langotinos son de su tierra: #langostinosdesanlucar.

La receta de Ana María Aldón lleva ya casi 3000 likes y cientos de comentarios, a los que la diseñadora responde con cariño. Su gusto por la cocina no es nuevo, durante el programa 'Mi casa es la tuya' en el que Bertín Osborne entrevisó a José Ortega Cano preparó arroz con langostinos y también se proclamó ganadora de la edición 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'.

Receta de garbanzos con langostinos de Ana Mª Aldón

Ingredientes

1/2 kg de garbanzos (remojados desde la noche anterior); 500 gr de langostinos; 1 cabeza de ajos + 4 dientes para el sofrito; 1 cebolla mediana; 200 gr de tomate triturado; 1 hora de laurel; 1 cucharadita de pimentón dulce; sal; aceite de oliva virgen extra; 2 rebanadas de pan y una 1 cucharada de comino en grano.

Paso a paso

Pelamos los langostinos crudos reservando las colas. Cocemos las cáscaras junto a las cabezas durante 10 minutos. Colamos el caldo exprimiendo las cabezas para sacar todo el jugo. Cubrimos los garbanzos con el jugo (si es necesario añadir agua hasta quedar 2 dedos por encima de los garbanzos) y agregamos 1 cucharadita de sal, 1 hora de laurel y la cabeza de ajos hasta que estén tiernos. Mientras se cuecen los garbanzos: en una sarte doramos el pan y los 4 dientes de ajos cortados a la mitad, apartamos, majamos y reservamos. Con el aceite sobrante hacemos un sofrito con cebolla y cuando estén tiernas añadimos el tomate unos 5 minutos a fuego medio. Añadimos el pimentón y el comino y removemos unos minutos. Volcamos en la olla de los garbanzos el majado y el sofrito y removemos unos minutos. Añadimos los langostinos, apagamos el fuego y tapamos para que se terminen de hacer los langositnos con el calor residual. Lo servimos acompañado de perejil fresco picadito y rebanadas de pan frito.

