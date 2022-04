Miguel Urdangarin, el hijo más desconocido de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, cumple 20 años. El tercer hijo de la ex pareja, que nació en Barcelona el 30 de abril de 2002, celebra su primer cumpleaños tras la separación de sus padres que confirmaron el fin de su relación matrimonial el pasado 24 de enero tras la aparición de las imágenes de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia. Miguel Urdangarin celebra su cumpleaños instalado en el Reino Unido, concretamente en Londres donde estudia Ciencias del Mar. El quinto nieto de los reyes Juan Carlos y Sofía es un apasionado de los océanos y la biología y ha decidido centrar sus estudios en esa rama. Repasamos, en imágenes, la vida de doña Sofía.

Estudia Ciencias del Mar en el Reino Unido

Miguel Urdangarin, que está muy unido a su padre como demostró el abrazo que compartieron en el aeropuerto de Ginebra tras el escándalo por sus fotos con otra mujer, es un chico discreto y buen estudiante como su hermano mayor, Juan. Tras la separación de los ex duques de Palma, hemos podido ver a Miguel, la pasada Semana Santa, cuando viajó con sus hermanos; su tía, la infanta Elena, y su prima Victoria Federica a Abu Dabi para ver a su abuelo, el rey Juan Carlos. Físicamente Miguel es el más parecido a su madre y de su padre ha heredado el amor por el deporte aunque también le gusta mucho la música y estudió varios años piano. Le gusta compartir su tiempo con sus hermanos, Juan, Pablo e Irene, a los que está muy unido, y es habitual verle practicar surf en las playas de Bidart aunque también le gusta jugar al tenis. Así es Pablo Urdangarin, el hijo más mediático de Cristina e Iñaki.

Miguel Urdangarin es ahijado del rey Felipe VI y, antes de viajar a Londres a estudiar Ciencias del Mar, estudió en el Liceo Francés de Barcelona y, posteriormente, en el Ecolint de Ginebra y siempre ha destacado por ser un gran estudiante.

La última vez que pudimos ver a Miguel Urdangarin con su familia fue este mismo mes de abril cuando la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y algunos de sus hijos viajaron a Barcelona para arropar a Pablo Urdangarin en su carrera en el Barça de balonmano. Las pasadas Navidades también les vimos disfrutar de unos días con sus padres y hermanos en Baqueira Beret y también estuvo con su familia paterna en Vitoria, donde su padre se instaló tras obtener el Tercer Grado y donde continúa residiendo ahora. Mientras su hermano Juan vive en Madrid y Pablo en Barcelona, su madre y su hermana Irene continúan en Ginebra. A continuación repasamos cómo ha sido su vida.

