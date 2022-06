Irene Urdangarin, la hija pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, cumple este 5 de junio 17 años. De nuevo, vuelve a celebrar su cumpleaños lejos de España, la novena vez que lo hace en Ginebra, Suiza, donde sus padres se instalaron desde que salió a la luz su implicación en el caso Nóos, del que la hermana del rey Felipe VI fue absuelta. Conoce el árbol genealógico de la Familia Real Española

Sin embargo, su padre fue condenado a 5 años y 10 meses de cárcel, sentencia que recurrió ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el exjugador de balonmano ingresó en la prisión de Brieva, Ávila, el 17 de junio de 2018. Ahora, la joven ha vivido un año lleno de emociones y es que a la feliz noticia de que Iñaki Urdangarin ha conseguido la libertad condicional, se unió otra mala: la separación de sus padres. Un duro momento para la familia sobre el que ella no ha querido pronunciarse, manteniéndose alejada de cualquier polémica. Conoce todos los detalles de la historia de amor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

A pesar de todo, la infancia de Irene está siendo feliz ya que sus padres siempre han intentado protegerla tanto a ella como sus hermanos de la exposición mediática. Su vida en Ginebra pasa desapercibida y es normal. De hecho, la última vez que pudimos verle fue gracias a una instantánea que compartieron para reflejar la visita que hicieron a Juan Carlos I en Abu Dabi.

Los días de verano que disfrutan en Mallorca, siempre acompañados de su abuela, doña Sofía, les ayudan a seguir sintiéndose parte de la familia. No obstante, pocas son las ocasiones en las que la joven visita España y es fotografiada por los medios. Entre sus últimas visitas destacan la del 80 cumpleaños de su abuela materna, la reina Sofía, que quiso reunir a toda su familia para celebrar una fecha tan señalada. La fotografía en las escalares del Palacio de la Zarzuela ya ha pasado a la historia. Repasamos la vida de la benjamina de los Urdangarin Borbón a continuación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io