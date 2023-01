El rey Juan Carlos I se aleja, aún más, de España. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que el padre de Felipe VI regresase a España próximamente y de que esa siempre ha sido su intención. Pero con su último gesto, demostraría que no está entre los planes del rey emérito instalarse de nuevo en nuestro país. En agosto de 2020, se mudó a Abu Dabi y dos años después, en marzo de 2022, Casa Real hizo pública una carta en la que don Juan Carlos manifestaba a su hijo su intención "continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida" y en la que también añadía: "Como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".

Pero desde entonces solo ha regresado una vez. Fue en mayo de 2022, el rey emérito estuvo en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, junto a su amigo íntimo Pedro Campos. Y su intención era regresar en junio para asistir a las regatas, pero debido al revuelo mediático que provocó la visita, no lo hizo. Don Juan Carlos también estuvo en Madrid, donde se reunión con su hijo, pero no llegó a pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, la que fue su residencia oficial durante casi 60 años. Desde entonces han sido escasas las apariciones públicas de Felipe VI y su padre -la última en el funeral de Constantino de Grecia-, aunque sí con sus hijas que, junto a sus hijos, han viajado a Abu Dabi para visitar a su padre.

El gesto por el que Juan Carlos I se aleja aún más de España es su decisión de trasladar su domicilio fiscal a los Emiratos Árabes y dejar de ser contribuyente español. El marido de doña Sofía ya habría iniciado los trámites administrativos ante Hacienda. Según ha publicado la edición digital de El Mundo el padre del Rey ha comunicado a Hacienda "que ya no radica en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, tal y como establece la normativa española para otorgar la residencia fiscal a un ciudadano, y se convierte a todos los efectos en contribuyente en los Emiratos Árabes Unidos". A diferencia de este 2022, los años anteriores sí tributó en España.

Don Juan Carlos está totalmente integrado en la vida del país árabe, como prueba la imagen del emérito en el E-Prix Diriyah I, disputado en Riad -capital de Arabia Saudí-, la segunda carrera de la temporada 2023 de la Fórmula E, junto a otros invitados ilustres. En un post publicado en la cuenta oficial de Amiri Diwan del Estado de Qatar -el organismo soberano y la oficina administrativa del Emir- puede verse al rey emérito en las carreras.

El pasado 5 de enero, don Juan Carlos cumplió 85 años y lo hizo por tercer año consecutivo en el exilio. Como ya hemos comentado, el rey emérito tomó la decisión de fijar su residencia en Abu Dabi a pesar de que en marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado dio por cerradas las tres diligencias abiertas en su contra.