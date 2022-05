Gtres La infanta Elena ha sido la única miembro de la familia que se ha dejado ver por Sanxenxo apoyando a su padre en la regata en la que ha participado. Sin embargo a primera hora de la tarde, también la primogénita abandonaba el puerto deportivo.

Gtres La Reina Sofía se encontraba de viaje en el momento en el que su marido ha regresado a tierras españolas. La Reina Emérita viajó a Miami (Florida, EE.UU.) para presidir los actos del 500 aniversario de la primera circunnavegación a la Tierra.

Casa Real A la espera de que se reúna con su padre el lunes, el Rey Felipe VI ha presidido a lo largo de la jornada del viernes la reunión del Patronato del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos donde se debatió la situación de Ucrania. "La guerra es siempre terrible, indeseable, y todos debemos contribuir a que se restablezca la paz cuanto antes, al tiempo que asistimos al pueblo de Ucrania y apoyamos la defensa de su soberanía e integridad territorial", aseguró el Rey.

Gtres Por su parte, La Reina Letizia ha seguido con su agenda y horas antes del aterrizaje del Rey Emérito ha acudido junto al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y miembros del Congreso como Meritxel Batet o la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a la conferencia 'Los puentes de las mujeres: propuestas desde el sur para el camino global' celebrada en Madrid. Una cita donde ha deslumbrado con su look.

Gtres La gran ausencia que ha llamado la atención en Sanxenxo ha sido la de la influencer, ojito derecho de su abuelo. Victoria Federica, que disfrutaba de la feria de San Isidro estos días en Las Ventas junto a otros celebrities, no ha viajado a Galicia. Según Semana, podría estar incluso en Cádiz por compromisos anteriores, aunque lo que se desconoce es si viajará a ver a su abuelo a lo largo del fin de semana.

Gtres Parecía que tras su ruptura, la ausencia de la hermana del Rey Felipe VI iba a ser prolongada, pero todo indica a que se encuentra con cada vez más ánimo. Tanto que la infanta podría estar estos días en Madrid recuperando lazos con sus amistades más cercanas, como la mujer de Antonio Resines.

