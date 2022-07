En Marbella ha tenido lugar un trágico suceso. Este fin de semana se produjo un tiroteo en la discoteca Opium Beach Club a consecuencia de una pelea entre algunos de los asistentes de la que no han transcendido más datos y por el cual resultaron heridas cinco personas. Una tragedia que ha creado una gran conmoción y que ha marcado un antes y un después en uno de los enclaves favoritos de los famosos para poder disfrutar de sus vacaciones de verano.

Según han informado desde 'LOOK', entre los asistentes esa noche a la discoteca, que había hecho 'sould out', se encontraba Froilán de Marichalar. El hermano de Victoria Federica estaba allí celebrando su 24 cumpleaños, que había sido el 17 de julio. Una fiesta que habría pasado junto a algunos amigos y que terminó de la peor manera posible. A partir de las una de la madrugada el sistema andaluz de emergencias 112 comenzó a recibir numerosas llamadas alertando de un tiroteo haciendo que la Policía Nacional y Local se desplazasen hasta el lugar de los hechos.

De momento, se desconoce si algunas de las personas con las que estaba el hijo de la infanta Elena de Borbón han resultado heridas. Por ahora, lo que sí que se conoce es que las personas que han sido víctimas de este tiroteo han sido trasladadas de inmediato al Hospital de la Costa del Sol de Marbella. Las cuatro personas afectadas sufren impactos de bala y una de ellas se encuentra en estado grave según han podido saber desde 'Efe'.

En cuanto al presunto autor de los hechos, que tiene heridas en el tórax y en la cabeza producidas por un arma blanca, se encuentra detenido en el hospital en estado grave y bajo custodia judicial. Sin duda, un trágico suceso que ha tenido lugar en el local de Javier Calle, ex de Alba Díaz, justo cuando Froilán estaba celebrando su 24 cumpleaños junto a algunos amigos.

