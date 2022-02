El rey Felipe ya tiene fecha de vuelta al trabajo. Después de haber dado positivo en COVID-19 ya está listo para retomar su agenda de actos oficiales tras haber superado la cuarentena que aún se mantiene haciendo. Tal y como podemos comprobar en la agenda de la Familia Real, don Felipe tiene actos programados para la próxima semana. Concretamente el monarca retomará su agenda el próximo miércoles. El Rey presidirá el acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos Secretarios de Embajada. El jueves también tiene programado otro acto oficial, por lo que su vuelta al trabajo es más que inminente.



Su primera cita tendrá lugar en la sede de la Escuela Diplomática en Madrid y será el primero de sus compromisos después de su confinamiento de siete días tras anunciar su positivo en COVID-19 el pasado miércoles a través de un comunicado.

"Siguiendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias, Su Majestad el Rey permanecerá en aislamiento durante 7 días. Por tanto, quedan suspendidas desde este momento sus actividades oficiales previstas durante ese período. El estado general de salud de Su Majestad el Rey es bueno, y mantendrá su actividad institucional desde su residencia", fue el comunicado que emitió la Casa Real para confirmar el positivo de su Majestad.

Este viernes, doña Letizia daba la última hora del parte de salud de don Felipe, confirmando que su Majestad está haciendo frente al virus sin ninguna dificultad, pues tal y como confirmó su esposa Felipe VI "está muy bien".



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io