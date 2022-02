La infanta Margarita explica cómo se encuentra su hermano, el rey Juan Carlos. La madre de María Zurita acudió al Teatro Real para disfrutar del estreno de 'El abrecartas' y allí rompió su silencio sobre los diferentes frentes que afectan a su familia. Ante las informaciones que aseguran que el regreso del marido de doña Sofía a España podría estar cercano, la infanta Margarita explica el estado de salud de su hermano. La última vez que pudimos ver a don Juan Carlos, que está instalado en Abu Dabi desde el verano de 2020, fue en la visita que Carlos Herrera le hizo en los Emiratos Árabes. "Está mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Se mantiene en forma. Hace todos los días ejercicio con ayuda de un fisio. Está de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo", comentaba el periodista.

En el vídeo de la parte superior es la infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos, quien da la última hora sobre su estado de salud. ¿Cómo está el marido de la reina Sofía? ¿Volverá pronto a España? Su hermana responde en el vídeo. Repasamos las polémicas más sonadas de la familia de Felipe VI.

La infanta Margarita también ha hablado de su sobrina, la infanta Cristina, que hace unas semanas confirmó el fin de su relación matrimonial con Iñaki Urdangarin. En el vídeo, la madre de María Zurita responde a la pregunta sobre el estado de su sobrina. También quisimos saber qué opinaba doña Margarita sobre que su sobrino, el rey Felipe VI, siga dando positivo en coronavirus. ¡Dale al play para escuchar su respuesta!

