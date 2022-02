Este lunes 21 de febrero ha sido la primera vez que los Reyes Letizia y Felipe ha reaparecido juntos tras el negativo del rey. Tras casi dos semanas confinado, el monarca ha podido retomar al fin su actividad institucional con unas audiencias en el Palacio de La Zarzuela, cuya bandera ondeaba a media hasta en recuerdo a los pescadores fallecidos en Terranova. Unas horas más tarde, Felipe VI volvía a escena pero esta vez acompañado por su mujer la reina doña Letizia.

El matrimonio ha presidido la gala con la que han dado comienzo los actos del V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija. Un acto que ha albergado el Teatro Real y que doña Letizia, como era de esperar, ha escogido un look que captaba todas las miradas.

Para la ocasión, la reina ha rescatado de sus armario uno de los vestidos que más dio que hablar cuando lo estrenó. Un vestido negro de líneas sencillas, cuello redondo y raja en la falda con la que ha presumido de piernas moldeadas. Doña Letizia es muy aficionada al deporte y son muchas las horas de entrenamiento en el gimnasio que echa, por lo que su figura es de admirar.

Este elegante vestido de Emporio Armani lo estrenó para el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias en octubre de 2018 y repitió en noviembre de 2020 en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Para esta gala, la reina ha combinado este look reciclado con unos salones de Manolo Blahnik.

