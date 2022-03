Apenas hace tres meses que el volcán de la Palma terminó de rugir pero en la isla siguen sonando los ecos de la erupción que comenzó en septiembre de 2021. Ahora, los Reyes Felipe y Letizia han viajado a la Palma este fin de semana con el objetivo de disfrutar de la isla, y de presidir un acto institucional, acompañados por Pedro Sánchez, en homenaje y apoyo a los palmeros afectados por las consecuencias de este fenómeno. Y es que aún hay decenas de familias que se encuentran afectadas habiendo perdido su casa o su forma de vida.

El homenaje ha comenzado ya en el antiguo convento de San Francisco, en Santa Cruz de La Palma. Don Felipe y doña Letizia han recorrido las calles de la capital palmera, han visitado tiendas y han departido con algunos transeúntes. Y es que los Reyes han querido pasear por el casco histórico de la ciudad para conocer de cerca cómo se está viviendo en esta ciudad después del volcán que retorció la vida a sus habitantes.

Casa Real

Los Reyes acudieron también una nueva reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la isla de La Palma, que congregará a representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos afectados por la erupción del volcán para evaluar la ejecución de las medidas adoptadas ante la emergencia volcánica.

Para este acto, Doña Letizia ha hecho un llamativo guiño a los palmeros. En la reunión llevaba un top de Pomeline diseñado por Ana María Rodríguez, perteneciente a la colección “Mónaco” y realizado con bordados tradicionales que aún se conservan en la isla de La Palma, siendo uno de los más típicos el Richelieu, popularmente conocido en la isla como “rechi”. Un detalle que también se encontraba en la blusa, mucho más informal, que lucía en su paseo, con hombreras y entallada en la cintura acompañada por unos pantalones vaqueros y botas perfectas para pasear por la ciudad.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io