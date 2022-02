La guerra en Ucrania ha causado un gran impacto a nivel mundial, provocando que algunos países comiencen a movilizarse. En España, el Gobierno ya se ha pronunciado condenando la acción de Rusia y el rey Felipe VI ha decidido cambiar la agenda que tenía programada para hoy para tratar este asunto. De esta forma, aunque en un primer momento se esperaba que los Reyes acudiesen juntos a la 41ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), en el recinto de Ifema en Madrid, finalmente doña Letizia tendrá que asistir sola a este evento.

El Rey se ha visto obligado a cancelar su asistencia para presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, a la que también se espera que asista el presidente de Gobierno Pedro Sánchez y donde analizarán la situación de Ucrania tras el ataque ruso.

Además, estos no son los únicos planes que se han visto alterados. Esta tarde se esperaba que los Reyes viajasen a La Palma para asistir a las 17:00 al Museo Insular-Convento de San Francisco. Una visita que estaba prevista que se extendiese hasta el viernes y donde Felipe VI tenía programado un encuentro para asistir a la reunión de la XXVI Conferencia de Presidentes. Un evento que también se ha visto obligado a cancelar tras los últimos acontecimientos.

De momento, estos son los únicos planes que se han cancelado, y es que se espera que el próximo domingo pueda continuar con su agenda viajando a Barcelona para asistir a la cena de bienvenida del GSMA Mobile World Congress, aunque todo depende de cómo evolucione la situación en Ucrania. De esta forma, el rey Felipe VI retoma con este contratiempo sus actos oficiales después de haber estado un tiempo ausente tras dar positivo por coronavirus.

