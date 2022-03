Después de un mes de silencio tras la publicación de las primeras fotografías, Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin parece que mantienen su relación sentimental. Después de la libertad condicional del ex duque, la pareja ha marcado una línea en la que ya van en serio teniendo incluso planes de futuro. Una situación que es posible debido a la "interrupción de su relación matrimonial", que ha dejado la puerta abierta a la pareja para vivir su amor lejos de la polémica. Y es que, la hermana del Rey ya ha dejado claro que "no va haber reconciliación ni perdón" entre la pareja, tal y como ha publicado en exclusiva 'Lecturas'.

Sin embargo, todo esto ha pillado en medio a la familia de Ainhoa, quienes, de la noche a la mañana han visto como la joven se encontraba en las portadas de las revistas, aunque ellos lo supieron antes, no por la prensa. "Me enteré el mismo día de todo y fue mi hija la que me lo contó. Me enteré antes de las fotos", aseguraba la madre de Ainhoa esta semana.

Gtres

También ha confirmado que toda la exposición mediática no ha sido fácil para la familia. “Somos personas normales, porque él sea público, nosotros no tenemos nada que ver en esto”, ha explicado la madre de Ainhoa Armentia.

Además ha dejado las puertas abiertas a seguir hablando, sobre todo para zanjar algunas mentiras que se están contando sobre su hija y su familia: "¿Por qué no vamos a hablar? Pero siempre con la verdad”. Antonia ha querido dejar claro que están muy protegidos y que nada se va a saber sobre sus nietos.

