Letizia vuelve a recurrir al armario de su suegra, la reina Sofía. El lunes 28 de marzo al mediodía, los Reyes de España presidieron, en el Palacio Real de Madrid, un almuerzo en honor a Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica, y su esposa, Claudia Dobles. Para esta comida, la esposa de Felipe VI ha tirado de fondo de armario pero no del suyo sino del de su suegra, doña Sofía, y ha vuelto a lucir un vestido rojo que perteneció a la abuela de sus hijas y que ella lució, por primera vez, en diciembre de 2018, cuando presidió en el Museo del Traje de Madrid, la quinta edición de los premios Nacionales de la Industria de la Moda. Repasamos los mejores looks de la reina Sofía.

Este modelo que ha llevado Letizia, que doña Sofía lució a principios de los años 80, reúne muchos detalles que encandilan a la Reina: es de color rojo, uno de sus tonos fetiche; tiene cuello Perkins, uno de sus favoritos, y la falda plisada, que favorece su figura. La esposa de Felipe VI lo ha combinado con unos salones en color rojo, los pendientes de diamantes y rubíes de Aldao 1911 y su anillo circular de Karen Hallam. Analizamos cómo ha evolucionado el estilo de la reina Letizia.

Gtres

Gtres

Antes del almuerzo, los reyes Felipe y Letizia han saludado a las autoridades e invitados a la comida y se han mostrado muy cómplices con el presidente de Costa Rica y su esposa, quien curiosamente, lucía un modelo similar al de la Reina, pero con manga larga en vez de puffy y en color azul.

Gianni Ferrari Getty Images

Doña Sofía estrenó este mismo vestido rojo a principios de los años 80 durante un viaje a Dinamarca como demuestra la imagen superior en la que aparece charlando, en un acto público, con la madre de Federico de Dinamarca. Este modelo en rojo no es el primero que la Reina toma prestado del armario de la esposa del rey Juan Carlos. Los mejores peinados que ha lucido doña Letizia.

Gtres

El 5 de enero de 2018, en el cumpleaños del Rey Emérito, los Reyes almorzaron con don Juan Carlos y doña Sofía y la familia de la infanta Elena y doña Letizia lució un vestido que pertenecía a su suegra. Desde entonces, la esposa de Felipe VI ha recurrido al armario de la esposa del rey Juan Carlos en numerosas ocasiones. En septiembre de 2021, rescató un conjunto que su suegra estrenó en Roma en 1981 y, el pasado enero, Letizia lució un vestido de gala de doña Sofía.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io