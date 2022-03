Que Letizia y Marie-Chantal no son las mejores amigas es 'vox populi'. Su enesmitad viene desde hace años y hace más de una década que no coinciden en un acto público (y se dice que tampoco privado) pero este 29 de marzo, ambas coincidirán en Londres, durante la misa de Acción de Gracias por Su Alteza Real Felipe de Grecia y Dinamarca, Duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021.

Sus maridos, Felipe VI y Pablo de Grecia, además de primos hermanos, son grandes amigos pero el 'enfrentamiento' entre sus esposas, ha hecho que su relación se vaya deteriorando y no se vean tanto como en aquellos años en los que ambos eran solteros se lo pasaban en grande en Marivent, esquiaban en Baqueira Beret y compartieron fiestas universitarias en Georgetown (EE.UU.).

Desde que Letizia llegó a la vida de Felipe VI, Marie-Chantal siempre ha mostrado sus diferencias con la actual reina de España. Ya durante los actos de homenaje al Rey Pablo -padre de la Reina Sofía y abuelo del Rey Felipe- en el 50º aniversario de su muerte, la mujer de Pablo de Grecia compartió una foto en sus redes en el que aparecía con Alexia de Grecia, la infanta Elena y la infanta Cristina, pero ni rastro de Letizia.

En 2020, la mujer de Felipe VI se negó a acompañar a su marido a la fiesta que Marie-Chantal preparó a Pablo de Grecia por su 50 cumpleaños. Un gesto que no gustó nada a la inglesa, que dos años antes, había opinado en sus redes sociales sobre el desencuentro que protagonizaron la reina Sofía y la reina Letizia a la salida de la Misa de Pascua de 2018, cuando la mujer de Felipe VI parecía impedir a su suegra fotografiarse con sus hijas. "Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Guau, ella (Letizia) ha mostrado su verdadera cara", escribió en su cuenta de Twitter, un 'tuit' que a día de hoy sigue publicado tiene casi 2.000 Likes.

La boda de Mary de Dinamarca (2004), el enlace de los propios Felipe y Letizia (2004), el bautizo de la princesa Leonor (2006), la boda de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik (2010), la de los duques de Cambridge (2011) y el de los grandes duques herederos de Luxemburgo (2012) han sido los actos en los que Letizia y Marie-Chantal han coincidido estos años.

