La Reina Letizia ha dado paso el paso definitivo a la primavera. Los Reyes y sus hijas han acudido este sábado a visitar el Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados procedentes de Ucrania situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), un acto que supone la vuelta de su hija, la Princesa Leonor, a España después de irse a Gales a estudiar en un prestigioso colegio. Para la ocasión, la Reina Letizia ha hecho el cambio de armario y es que las cálidas temperaturas le han permitido acudir con apenas una chaqueta y dejar a un lado los zapatos de tacón.

En lugar de la altura, ha elegido unas bailarinas de Hugo Boss lo que le ha permitido encontrarse a la misma altura que sus hijas, que han apostado también por zapato plano para la visita. Y es que, la verdadera protagonista en esta ocasión era la Princesa, quien ha realizado un guiño a Ucrania con su look. Por eso la Reina ha apostado por un look elegante y sobrio para el que ha elegido su combinación estrella: black and white.

Tal y como podemos ver en la imagen, Doña Letizia ha elegido una blazer larga con cruce abierto bajo la que podemos ver una elegante camiseta en negro. Todo ello ajustado con un cinturón ancho con hebilla cuadrada, un elemento al que recurre reiteradamente la monarca. Así ha dejado el blanco para el pantalón, iluminando las piernas pareciendo más alta mientras que el negro en la parte superior la hace más estilizada. Este pantalón de estilo mom con corte al tobillo que pretende colarse entre las tendencias de esta temporada.

En cuanto al peinado, al contrario que sus hijas, la Reina ha apostado por la media melena suelta con las puntas hacia afuera, recogiéndose tan solo los mechones cercanos a la cara para evitar problemas. Con la raya en medio, la Reina ha lucido sencilla e informal a la vez que elegante, perfecta para la ocasión.

