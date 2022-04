Tras seis meses sin una imagen pública de la heredera al trono, la princesa Leonor ha hecho su primera aparición pública de 2022. La Familia Real ha elegido un acto muy significativo y de carácter solidario. Desde que el pasado mes de octubre, la hija mayor de la reina Letizia y el rey Felipe hiciese entrega de los Premios Princesa de Asturias no habíamos vuelto a ver a la hija de los Reyes, ni tampoco a su hermana la infanta Leonor. Y este sábado, por fin, han reaparecido y lo han hecho juntas.

Después de que este jueves comenzase sus vacaciones de Pascua del internado galés y se confirmase su reaparición estábamos deseando volver a ver a la heredera a la Corona. Además su reaparición coincide con la difusión del primer posado de su abuelo el rey Juan Carlos desde Abu Dabi con algunos de los miembros de su familia.

Muy sonriente y arropada por sus padres y su hermana, la princesa Leonor reaparecía volviendo a apostar por un look boho. Muy fiel a su estilo, la Princesa de Asturias se ha decantado por una blusa de lino vaporosa blanca con bordados en color negro, un guiño directo a Ucrania, como lo hiciese doña Letizia cuando estalló la guerra. La joven ha completado su look con pantalones negros tobilleros y unas merceditas en color negro con estampado de encaje floral.



Su hermana menor, que también ha reaparecido después de seis meses de ausencia en el Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados procedentes de Ucrania situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), lo ha hecho con un look más lady. La joven ha lucido unos pantalones tobilleros azules, una blusa de flores en color 'baby blue' y una sobrecamisa sahariana beige. Todo ello con unos bailarinas azules.



