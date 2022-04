El árbol genealógico de la Familia Real: descubre quién es quién

Tras todo el revuelo que generó Gerard Piqué aclarando en su Twicht todo lo relacionado con los audios filtrados con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, el Rey Juan Carlos I ha querido también "quitarse del medio" y mandaba un mensaje a Susanna Griso en pleno directo.

El emérito se ponía en contacto con la periodista para desmentir una información sobre la operación de Gerard Piqué con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. "Susanna, desmiéntelo categóricamente" pedía el padre del rey Felipe VI.

Antena 3

"Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca", explicaba textualmente el monarca a través de la presentadora de 'Espejo Público'.

"Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes? Porque podemos entrar fácil, yo supongo que tú también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro", era el mensaje que el futbolista le mandaba a Rubiales.

